Petunije će „eksplodirati“ od cvetova: Dodajte im samo ovu 1 stvar i biće duplo bujnije nego prošle godine

Otkrijte kako uz pravilan način zalivanja i jedan sastojak iz kuhinje vaša nega petunija može rezultirati najlepšim balkonom u gradu.

Nega petunija: Trikovi za najbujniji balkon u komšiluku

Proleće je stiglo, a sa njim i ona poznata želja da naša terasa izgleda kao sa naslovnice časopisa.

Sigurno vam se desilo da kupite prelepe, rascvetale petunije, a da one već posle dve nedelje „tužno“ klonu ili prestanu da izbacuju pupoljke.

Niste same u tome, jer nega petunija zahteva malo više od običnog zalivanja vodom sa česme.

Danas vam otkrivam starinski trik koji koriste iskusni baštovani, a koji će naterati vaše cveće da cveta duplo bujnije nego prošle godine.

Tajni sastojak koji menja sve

Tajna nije u skupim hemikalijama, rešenje se krije u nečemu što verovatno već imate u kuhinji.

Reč je o običnom kvascu, koji deluje kao prava energetska bomba za koren biljke.

Kvasac sadrži vitamin B, minerale i aminokiseline koji direktno podstiču formiranje novih pupoljaka.

Rastvorite 10 grama svežeg kvasca u jednom litru mlake vode i dodajte jednu kašičicu šećera da „pokrenete“ proces.

Ostavite da odstoji dva sata, a zatim tom tečnošću zalijte svoje cveće jednom u 10 do 14 dana.

Pravilno zalivanje i nega petunija

Ovo cveće je veliki ljubitelj vode, ali mrzi „mokre noge“ i vlagu koja se zadržava oko korena.

Najbolje je da ih zalivate rano ujutru, pre nego što sunce postane jako, kako bi listovi ostali suvi.

Ako primetite da su listovi postali lepljivi, to je često znak da biljci treba više vazduha ili da je napala neka štetočina.

Tokom vrelih letnjih dana, nega petunija podrazumeva zalivanje dva puta dnevno – ujutru i kasno uveče.

Pripazite da voda nikada ne pada direktno na cvetove, jer oni mogu lako da istrunu i postanu braon.

Orezivanje je ključ za gustinu

Mnoge žene se plaše da koriste makaze, misleći da će povrediti biljku, ali istina je potpuno suprotna.

Čim primetite da su grane postale predugačke i „tanke“, slobodno ih skratite za jednu trećinu.

Ovo će naterati biljku da se grana i postane gusta poput žbuna, umesto da ima samo par dugačkih stabljika.

Redovno uklanjajte suve cvetove zajedno sa malom peteljkom na kojoj su rasli.

Ako ostavite suve cvetove, biljka će trošiti energiju na stvaranje semena umesto na nove latice.

Gde grešimo sa pozicijom na terasi?

Petunije su „deca sunca“ i zahtevaju najmanje 6 do 8 sati direktne svetlosti dnevno.

Ukoliko ih držite u dubokoj senci, one će se izdužiti, listovi će biti bledi, a cvetanje minimalno.

S druge strane, tamne saksije na jakom suncu mogu bukvalno da „skuvaju“ koren, pa birajte keramičke ili svetle saksije.

Dobra drenaža je obavezna – dno saksije mora imati rupe i sloj kamenčića ili peska.

SAVET Jednom mesečno u vodu za zalivanje dodajte kašiku običnog mleka. Kalcijum iz mleka će ojačati zidove biljke, pa će vaše petunije biti otpornije na vetar i letnje oluje koje često lome krhke grane.

Česta pitanja naših čitateljki

Zašto moje petunije gube boju i blede?

Najčešći razlog je nedostatak gvožđa u zemljištu. Potražite u poljoprivrednoj apoteci prihranu sa dodatkom gvožđa (helatni oblik) i listovi će brzo povratiti tamnozelenu boju.

Koliko često smem da koristim prihranu?

Tokom jeka sezone, od juna do avgusta, slobodno ih hranite jednom nedeljno tečnim đubrivom za cvetnice, uz povremenu upotrebu rastvora sa kvascem.

