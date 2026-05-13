Ako imate smokvu u dvorištu, ovo nikako ne radite: Greška koju mnogi prave, a šteta je nepopravljiva

Pravilna nega smokve u dvorištu ne trpi agresivne poteze, a jedna specifična greška sa makazama može trajno uništiti celo stablo.

Mnogi vlasnici okućnica greše primenjujući pravila koja važe za jabuke ili šljive, nesvesni da smokva u pogrešno vreme doživljava fiziološki šok od kojeg se izuzetno teško oporavlja.

Umesto podsticanja bujnijeg rasta, sečenje grana bez poznavanja precizne tehnike vodi ka propadanju biljke. Tajna bogatog roda i zdravog hlada krije se u potpunom odsustvu radikalnih rezova koji su pogubni za ovu plemenitu vrstu.

Pravilna nega smokve i značaj prirodnog štitnika od listova

Pravilna nega smokve podrazumeva minimalne rezove isključivo tokom mirovanja, jer njena krošnja prirodno raste široko sa veoma jasnim razlogom. Veliki i gusti listovi deluju kao prirodni suncobran koji štiti osetljivu, glatku koru od opekotina i pucanja debla.

Drastično orezivanje, naročito tokom kasnog proleća ili leta, izaziva fatalan fiziološki stres i gubitak dragocenog soka. U kontinentalnim uslovima, ključ uspeha je umereno zalivanje i postavljanje malča koji čuva vlagu, dok se svaki radikalan potez makazama izbegava.

Opasnost od direktnog sunca i pucanje kore

Ukoliko tokom jula ili avgusta odstranite velike grane da biste otvorili sredinu krošnje i pustili vazduh, pravite nepopravljivu štetu.

Direktno sunce tada nemilosrdno prži ogoljeno deblo. Kora vrlo brzo počinje da puca, stvara duboke rane i ljušti se. Kroz te pukotine lako prodiru patogene gljivice i razne štetočine.

Loše održavanje smokve na ovaj način direktno dovodi do ubrzanog sušenja čitavih grana, a ponekad se dešava da i celo višegodišnje drvo propadne za samo jednu sezonu.

Bezbedno orezivanje stabla smokve

Druga fatalna posledica pogrešnog letnjeg orezivanja je takozvano krvarenje biljke. Stablo je prepuno gustog, belog mlečnog soka koji pod pritiskom intenzivno curi iz svih svežih rezova. Kada se orezivanje stabla smokve uradi u jeku vegetacije, biljka gubi ogromnu količinu energije pokušavajući da zatvori te otvorene rane.

Umesto da tu dragocenu snagu usmeri u razvoj i sazrevanje plodova, ona se bori za preživljavanje. Zato mnogi baštovani primećuju da im plodovi naglo opadaju pre nego što uopšte dobiju priliku da sazru.

Zanima vas kako orezati smokvu a da je ne oštetite trajno?

Pravilo je prilično jednostavno: secite isključivo tokom duboke zime ili samog početka proleća, dok drvo potpuno miruje i pre nego što krenu sokovi. Tada uklanjate samo suve, bolesne, izmrzle ili prekrštene grane koje fizički smetaju jedna drugoj i oštećuju koru stalnim trenjem.

Pravilna nega smokve tokom leta

Umesto da stalno sečete i oblikujete zelene grane, vaša briga o smokvi tokom toplih meseci treba da se fokusira isključivo na pametno zalivanje i zaštitu.

Iako na prvi pogled deluje kao veoma otporna i nezahtevna biljka, u fazi formiranja plodova preko joj je potrebna stabilna vlaga.

Da biste osigurali zdrav rast i bogat rod tokom najtoplijih meseci, pratite ove osnovne korake:

Natapajte zemlju oko korena rano ujutru kako biste sprečili prebrzo isparavanje dragocene vlage.

Postavite deblji sloj malča od slame koji štiti korenski sistem od pregrevanja.

Uklanjajte isključivo korov oko debla, bez dubokog kopanja i prevrtanja zemlje blizu plitkog korena.

Izbegavajte bilo kakvo prskanje vode direktno po širokim listovima kako ne bi nastale trajne opekotine.

Prestanite da tretirate ovo specifično drvo kao klasične voćke u vašem voćnjaku.

Ostavite mu prirodan, pomalo grmolik oblik i dozvolite njegovom gustom lišću da pruži neophodnu hladovinu sopstvenom osetljivom deblu.

Sav trud i strpljenje sigurno će se isplatiti krajem leta, kada stigne obilna berba najslađih domaćih plodova.

Kada je najbolje vreme za orezivanje?

Orezivanje se vrši isključivo tokom dubokog zimskog mirovanja ili u rano proleće pre kretanja sokova, kako bi se sprečilo trajno oštećenje biljke.

Zašto opadaju zeleni plodovi smokve?

Zeleni plodovi najčešće opadaju zbog stresa izazvanog naglim promenama temperature, nedostatkom vode u zemljištu ili previše agresivnim orezivanjem tokom letnjih meseci.

Koliko često treba zalivati stablo?

Mlada stabla zahtevaju zalivanje jednom nedeljno tokom leta, dok starija i duboko ukorenjena stabla traže vodu isključivo tokom dugotrajnih i ekstremnih suša.

