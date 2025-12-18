Neka i vašu slavsku trpezu ulepšaju ove ukrasne salvete: Napravićete ih s lakoćom, svi će biti oduševljeni

Ukrasne salvete će ulepšati svaku slavsku trpezu. Sama izrada uopšte nije komplikovana i neće vam oduzeti puno vremena

Sezona slava je već u toku, a verujemo da i vi želite da uradite sve što je u vašoj moći, kako bi se gosti osećali najbolje moguće. Ukrasne salvete su pravi izbor za to.

Sigurni smo da će se na vašoj trpezi naći najrazličitije slane i slatke đakonije. Ipak, pored hrane, escajg je, naravno nezaobilazan na stolu. Baš kao i salvete. I trebaju da budu ukrasne.

Naravno da uvek možete da kupite jednobojne, u boji, šarene ili sa raznim motivima. Ali smo prilično sigurni da vas neće mrzeti i da ih iskoristite na najbolji mogući način. Tačnije, to će vaši gosti, vi ćete ih samo učiniti lepšima.

Svi vole lepo dekorisane stolove, pa zašto onda ne biste napravili ukrasne ruže od salveta koje će u tanjiru dočekati goste?

I sada verovatno mislite da je u pitanju izuzetno komplikovan posao, ali nema razloga za zabrinutost, jer osim što ove ruže nije ni najmanje teško napraviti, njihova priprema vam neće oduzeti ni mnogo vremena.

Šta vam je potrebno?

Za ukrasne salvete biće potrebne salvete od svile ili platna veličine 50×50 cm. Naravno, nabavite ih u broju u kojem vam dolaze gosti ili u kojem već vi želite.

Kako napraviti ukrasne salvete

Uzmite salvetu i sklopite je dijagonalno tako da formirate trougao, Zatim ceo trougao savijte u harmoniku, duž ivice dijagonale. Urolajte traku od tkanine po celoj dužini, u početku prilično zategnuto, a zatim labavo. Vrh stavite ispod, a zatim ružu spustite u višu posudu. Na kraju razvijte „latice“ ruže, kako biste dobili što pravilniji oblik.

Boju salvete, naravno, odaberite sami. Za lakšu pripremu ovih prelepih dekorativnih ruža od salveta, pogledajte video:

