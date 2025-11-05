Neka vaša terasa bude lepa i zimi – ovo je predivna biljka kojoj hladnoća uopšte ne smeta, a cveta čak i u decembru.

Ako ste ljubitelj cveća i želite da vaš balkon ostane živopisan čak i tokom hladnih dana, onda je ovaj cvet savršen izbor za vas.

Erika (Erica) je zimzeleni žbun koji se pojavljuje u oko 800 različitih vrsta, od kojih neke mogu ulepšati vašu baštu ili dom čak i tokom zime.

Različite sorte erike

Erica gracilis, jedna od najpoznatijih sorti, krasi se cvetovima u beloj, roze i svetloljubičastoj boji. Njeni cvetovi se pojavljuju u jesen, ali je njeno lišće ono što zimi postaje pravi ukras, menjajući boju iz zelene u braon. Ako zima postane oštra, korenje biljke bi trebalo zaštititi granama ili korom. Ova vrsta može rasti napolju, ali najbolje uspeva na cvetnim lejama i može dostići visinu od 30 cm.

Erica arborea, član porodice vresova, ima igličaste, mekane listove i sitne, bele cvetove nalik zvončićima. Ova sorta može narasti čak do četiri metra u visinu.

Kupina (Erica carnea) može se pojaviti u obliku žbuna visine od 10 do 30 cm, ali može narasti i u malo drvo koje dostiže visinu od 60 cm. Njenim cvetovima, koji su zvonasti i dolaze u beloj, crvenoj ili roze boji, nije strano da procvetaju već u decembru, a posebno početkom proleća. Čak i pod snegom, cvetovi se ne smrzavaju.

Potrebna nega koju zahteva erika

Erika voli delimičnu senku i temperaturu između 5 i 15 stepeni. Najbolje uspeva u kiselim zemljištima, a supstrat za rododendrone je idealan dodatak. Redovno zalivanje je ključno, koristeći odstajalu vodu, a povremeno je potrebno i orošavanje listova. Nakon cvetanja, biljku je potrebno orezati, uklanjajući grančice koje su završile svoj ciklus.

Ovaj zimzeleni grm nije samo ukras, već i medonosna biljka, koja pomaže pčelama u proizvodnji kvalitetnog, tamnog meda.

Erika se može razmnožavati reznicama, koje se uzimaju u julu i avgustu, ili deljenjem busena tokom avgusta i septembra. Reznice treba da budu duge tri centimetra i nakon što se stave u zemlju, potrebno ih je zaštititi najlonom. Već nakon 20 dana, biljka će se ukoreniti.

Zašto erika krasi jesenje i zimske balkone?

1. Otpornost na hladnoću: Erika uspeva u hladnim uslovima, a kiselo i dobro drenirano zemljište je ključ za njen uspeh.

2. Boja u zimskim mesecima: Dok zima isprazni balkone, erika donosi boje poput bele, ružičaste, ljubičaste i crvene, osvetljavajući i najtmurnije dane.

3. Jednostavna nega: Erika zahteva minimalnu pažnju – jednom kada se posadi u saksije sa dobrom drenažom, zaliva se jednom ili dva puta nedeljno. Nakon što se prilagodi novim uslovima, dovoljno je zalivati je jednom sedmično. Na proleće, jednostavno uklonite osušene cvetove i grane kako bi nova vegetacija mogla da procveta.

Erika je idealna biljka za svakoga ko želi da njegov balkon bude šaren i živ i tokom zimskih meseci, a njena jednostavna nega i otpornost na hladnoću čine je savršenim izborom za početnike.

