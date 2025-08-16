Nema bolje domaće prihrane za cveće od ove, bujaće kao ludo od ovog sastojka iz kuhinje

Da bi cveće zablistalo u punom sjaju, potrebna mu je povremena prihrana, a oni koji se bave uzgojem sobnog i baštenskog bilja tvrde da su za tako nešto najbolja domaća prihrana iz kućne radinosti.

Stručnjaci preporučuju da je najbolje da napravite prirodnu prihranu sa najobičnijim kvascem. Zašto baš sa kvascem? Fitohormoni, vitamini B grupe i biljni hormoni, koje se nalaze u njemu, aktivno stimulišu deobu ćelija i rast biljaka. Evo kako da pripremite ovu najbolju domaću prihranu.

Sastojci:

10 grama svežeg kvasca

1 litar tople vode

1 kašičica šećera

Priprema:

Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promešajte. Ostavite da odstoji najmanje dva sata.

Koliko često da zalivate cveće ovom prihranom?

Kada su leto i proleće jednom u deset dana zalivajte, a u zimskom razdoblju dva puta mesečno. Cveće ćete preporoditi!

