Nema hemije i bacanja novca, ovih 11 namirnica već imate, a čiste sve po stanu

Dobro je poznata stvar da namirnice poput sirćeta, soli ili limuna možemo iskoristiti kako bismo dobili čistiji i svežiji dom bez bespotrebne upotrebe suvišnih hemikalija, a ovo je 11 namirnica koje imate kući i koje čiste sve.

Orasi

Koliko nam se puta dogodilo da smo slučajno ogrebali drveni sto ili parket nepažljivim povlačenjem predmeta ili nameštaja? Za te ružne ogrebotine postoji rešenje iz prirode. Ako ogrebotine nisu jako duboke, uzmite očišćeni orah i trljajte njime po ogrebotini. Prirodna ulja oraha pomoći će vam da ogrebotinu potamnite i da tako sakrijete nastale nesavršenosti.

Limun

Od osvežavanja vazduha, skidanja nataloženog kamenca u kuvalu pa sve do čišćenja mikrotalasne pećnice, limun je savršena namirnica za čišćenje. Nakon što ste iscedili limun, iskoristite njegovu koricu kako biste njome oribali kadu. Stavite u činijicu punu vode nekoliko razrezanih limuna, smestite je u mikrotalasnu peć i zagrejte. Pustite da vaša peć stoji 15 minuta zatvorena kako bi se skorene nečistoće natopile a potom jednostavnim potezima krpom pobrišite stranice pećnice.

Maslinovo ulje

Ova ukusna namirnica odlična je za tretiranje nerđajućeg čelika. Na meku krpu izlijte malo ulja i utrljajte ga na površinu vašeg frižidera i mašine za suđe za savršeni sjaj.

Soda bikarbona

Kako biste očistili stari srebrni nakit, natopite ga u mešavinu tople vode i sode bikarbone. Komade nakita izvadite nakon par minuta i isperite.

Pirinač

Čišćenje uskih vaza i čaša ne mora biti mučan dio posla. Ubacite u svoju usku vazu sirov pirinač, dodajte malo tople vode i deterdžent. Već će jednostavno pirinač koji ide s jedne na drugu stranu stvoriti trenje i početi uklanjati nakupljenu prljavštinu.

Mlevena kafa

Nakon što popijete svoj omiljeni jutarnji napitak nemojte baciti preostali talog. On je izvrsno sredstvo za čišćenje tvrdokornih mrlja koje se opiru klasičnom sunđeru. Stavite malo mlevene kafe na sunđerčič i bacite se na trljanje.

Kuhinjska so

U kombinaciji s sirćetom ili limunom kuhinjska so odlično je sredstvo za čišćenje. Iskoristite je s limunom za uklanjanje fleka s drvenih kuhinjskih daski za rezanje. Natopite sunđeerčić ili sirćetom ili limunovim sokom, posipajte na nju so i počnite ribati. Nemojte samo zaboraviti isprati.

Alkoholno sriće

Kao još jedna višenamenska namirnica, alkoholno sriće ima bezbroj odličnih primena u kući. Operite koji put svoju mašinu za veš tako što ćete odraditi prazan ciklus pranja s sirćetom umesto deterdženta, a ako u flašicu s raspršivačem stavite dve kašike ocata i dve šoljice vode, dobili ste jednostavnu tečnost za čišćenje prozora.

Mrvice od hleba

Sredina starog hleba idealna je za uklanjanje prašine s fotografija i slika bez da hemikalijama i tečnost uništite njihovu površinu. Pripazite samo da ne trljate prejako i uklonite mrvice kada ste gotovi.

Vodka

Vodka je moćan osveživač odeće. Ovo alkoholno piće pomaže da ubijete bakterije koje uzrokuju neugodne mirise na odeći. Sve što trebate učiniti jest raspršiti ovo alkoholno piće po odeći i ostavite svoj odjevni predmet u dobro prozračenoj prostoriji dok se ne osuši, piše Jutranji.hr.

Kečap

Kečap je izvrstan za uklanjanje fleka s bakarnih komada suđa i predmeta jer kiselina iz kečapa pomaže pri rastapanju prljavštine. Samo ga nanesite na površinu koju želite očistiti, dodajte prstohvat kuhinjske soli i trljajte.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.