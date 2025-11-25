Nema šta ne čisti po kući, a fleke i kamenac uklanja kao rukom: 1 jeftini sastojak moćniji je od sode bikarbone i sirćeta

Bićete iznenađeni efikasnošću limuntusa, fleke i kamenac uklanja kao rukom i sa mnogo manje muke nego kad koristite sodu bikarbonu i sirće.

Ako vam se smučilo da uporno perete kadu i česme, a fleke od kamenca i dalje ostaju i guše vas mirisi hemikalija, pokušajte ovaj prirodan način.

Naime, jedna od namirnica koja je prilično zapostavljena i koristi se samo pri pravljenu sokova i zimnice može da vam pomogne u sređivanju kuće, pa možda čak i bolje od sredstava na koje ste već navikli. Naravno, reč je o limuntusu.

Za blistavu sudoperu uradite sledeće:

Pospite sudoperu sodom bikarbonom, preko sipajte sadržaj jedne kesice limuntusa pa na to iscedite pola limuna. Sačekajte par minuta pa lagano sunđerom oribajte. Isperite vodom.

Limuntus čisti mašinu za sudove

Za čišćenje mašine u deo za tabletu sipajte kesicu limuntusa i uključite mašinu na standardni program pranja sudova. Bićete iznenađeni koliko su sudovi blistavi, a mašina čista, fleke i kamenac nestaju kao rukom.

Limuntus čisti kuvalo

Često se desi da se na dnu kuvala uhvati kamenac koji je nemoguće očistiti običnim deterdžentom. Zato, sipajte u kuvalo 1 litar hladne vode i zagrejte do ključanja, a zatim u prokuvanu vodu istresite 2 kesice limuntusa. Promešajte i ostavite tako da se voda skroz ohladi, oko sat vremena. Nakon toga prospite vodu, a kuvalo isperite.

