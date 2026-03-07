Nema više čupanja korova: Jedna namirnica iz kuhinje uništava ga zauvek

Zaboravite na mukotrpno čupanje! Jedna jeftina namirnica iz kuhinje uništava korov u dvorištu brzo i sprečava ga da se vrati.

Borba sa travom koja niče iz betona i staza može da traje u nedogled. Umesto skupih herbicida i stalnog čupanja, rešenje za korov u dvorištu verovatno već imate u kuhinji. Obična kuhinjska so je efikasan i prirodan način da očistite prilaze i staze jednom zauvek.

Zašto je so efikasna za korov u dvorištu?

So deluje tako što izvlači vlagu iz biljke i narušava njenu unutrašnju ravnotežu. Kada je nanesete na list, ona bukvalno dehidrira korov do korena. Najbolje rezultate daje na mestima gde ne planirate drugu sadnju – poput pukotina u asfaltu, trotoara ili šljunka.

Recept za domaći rastvor

Nije svaka razmera ista. Jačinu prilagodite mestu koje tretirate:

Za staze blizu cveća (odnos 1:2): Pomešajte jedan deo soli sa dva dela vode. Ovim blagim rastvorom prskajte samo listove korova, pazeći da ne natopite okolnu zemlju.

Za beton i kamene prilaze (odnos 3:1): Tamo gde želite potpuno da sprečite rast biljaka, napravite jak rastvor. Tri dela soli na jedan deo vode učiniće tlo sterilnim, što je idealno za fuge između pločica.

Pravila za sigurnu primenu

Da biste zaštitili ostatak bašte, držite se ovih saveta:

Koristite bocu sa raspršivačem i prskajte isključivo zelene delove korova.

Ako so slučajno dospe na cveće ili travnjak, odmah zalijte to mesto velikom količinom čiste vode.

Ne sipajte slanu vodu direktno u zemlju ako želite da tu sledeće godine nešto posadite, jer so dugo ostaje u tlu.

Ovaj trik štedi i vreme i novac, a najbitnije je da se na ovaj način trajno i bezbedno uklanja korov u dvorištu.

