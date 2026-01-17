Nema više čupanja korova: Na proleće samo pospite 1 namirnicu po njemu i biće trajno uništen

Prirodno, netoksično rešenje za korov krije se u kuhinji: natrijum hlorid. Nema više čupanja korova, pomoću slane vode rešićete problem.

Nema više čupanja korova, ovo je idealno je rešenje za neželjene biljke koje rastu kroz pukotine na asfaltu ili pločniku ili između kamenja u dvorištu.

Nijedan herbicid nije potpuno bezopasan, a prirodno, netoksično rešenje, krije se u kuhinji: natrijum hlorid.

Kako se so koristiti za uništavanje korova?

Ukratko, so je efikasan netoksičan herbicid. Međutim, nije sva so jednaka kada je u pitanju suzbijanje korova. Mora se koristiti uobičajena jodirana ili nejodirana kuhinjska so. Proverite je li u pakovanju koje ste kupili natrijum hlorid ili magnezijum sulfat, kamena ili morska so.

Kada so koristite kao herbicid, morate to raditi pažljivo, jer lako možete uništiti okolne biljke. Previše soli može s vremenom da zemljište učini neplodnim. Zbog toga se so može koristiti samo za tretiranje korova koji nisu okruženi biljkama do kojih vam je posebno stalo. Nema više čupanja korova, ovo idealno je rešenje za neželjene biljke koje rastu kroz pukotine na asfaltu ili pločniku ili između kamenja u dvorištu.

So deluje na biljke tako što ih dehidrira tj. narušava unutrašnju ravnotežu vode. S obzirom da je so topiva u vodi, najdelotvornije je da se razmuti u vodi, jer to olakšava apsorpciju.

Imajte u vidu da je natrijum-hlorid vrlo toksičan za sve biljke, zbog čega pri njegovoj primeni treba biti oprezan. Preporučena jačina rastvora slane vode zavisi od toga gde planirate da je primenite. Ako primenjujete so na korov u vrtu s drugim biljkama koje ne želite da uništite, trebalo bi početi sa slabim rastvorom – u odnosu jedan prema dva.

Ako primenjujete so na području gde dugoročno stanje zemljišta nije problem (poput kamena na terasi, pukotina na prilazima itd.), možete napraviti jači rastvor – dva prema jedan ili tri prema jedan. Ova količina soli definitivno će uticati na nivo pH tla s vremenom i može učiniti da tlo postane sterilno.

Rastvore slane vode treba nanositi direktno na lišće korova.

Izbegavajte namakanje korena smesom kako biste zaštitili okolno tlo i biljke.

Slana voda se može nanositi pomoću raspršivača ili se može sipati iz posude.

Ako u blizini postoje druge biljke, obilno ih zalivajte nakon primene herbicida na korov kako biste isprali svu slanu vodu koja je dospela u okolno tlo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com