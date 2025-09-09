Nema više peglanja: Uz 1 sjajan trik veš će biti ravan kao staklo

Cake i trikovi za što lakše i urednije peglanje.

Peglanje često zna biti zamorno, pogotovo kada se suočimo s gomilom zgužvane odeće. Srećom, postoji nekoliko trikova koji će vam pomoći da brzo uklonite nabore bez upotrebe pegle.

Uz ove savete, vaša odeća će izgledati uredno i kao da je upravo ispeglana:

1. Ledene kocke

Prema stručnjaku za pranje veša Majku Nemeroffu, kockice leda imaju još jednu praktičnu upotrebu osim hlađenja pića.

– Ubacite nekoliko kockica leda zajedno sa zgužvanom odećom u sušilicu i podesite je na visoku temperaturu na 15 minuta – savetuje Nemeroff. Para iz leda će pomoći u ravnanju nabora.

2. Sirće

Sirće je poznato kao odličan čistač, ali jeste li znali da može i omekšati vaš veš?

– Tokom ciklusa ispiranja, dodajte pola do jednu šoljicu belog sirćeta – preporučuje Nemeroff.

Ovo će ne samo omekšati tkanine, već i sprečiti stvaranje novih nabora, a istovremeno je bezbedno za kožu.

3. Koristite dobre vešalice

Pozdravite se sa naborima na odeći pravilnim načinom kačenja.

– Nabavite kvalitetne vešalice i kačite odeću odmah nakon pranja – savetuje stručnjak.

Važno je da svaki komad odeće dobro protresete i izravnate pre nego što ga obesite. Gravitacija će učiniti ostatak posla za vas.

4. Rolanje umesto savijanja

Kada je u pitanju skladištenje odeće, rolanje je bolja opcija od tradicionalnog slaganja. Motanjem odeće štedite prostor i izbegavate gubljenje vremena i neugodne linije koje se javljaju prilikom savijanja.

Ovi trikovi vam mogu olakšati održavanje odeće urednom i spremnom za nošenje bez upotrebe pegle!

(24sata.hr)

