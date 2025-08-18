Nema više ribanja wc šolje, ove šumeće mirisne bombice napravite sami, mirisaće predivno danima

Ekološki čisto, prirodno i bez hemikalija. Ideja odlično funkcioniše, a pripremaju se jednostavno. Koristiti takve bombice je čisto zadovoljstvo. WC šolja je čista, a celo kupatilo predivno miriše.

Za pripremu mirisnih bombica biće potrebna soda bikarbona, limuntus i bilo koje eterično ulje. Najbolje je izabrati neko intenzivnijeg mirisa i s antibakterijskim delovanjem (lavanda, pomorandža, menta, limun itd).

Od pribora vam treba: duboka činija, silikonska lopatica (može plastična ili drvena kašika), raspršivači i silikonski kalupi (nije obavezno).

Mirisne bombice za WC – priprema

Na 1 deo limuntusa potrebno je 2,5 dela sode bikarbone i 25-30 kapi eteričnog ulja. U ovom primeru bombice su napravljene od 100 g limuntusa, 250 g sode bikarbone i 50 kapi eteričnog ulja pomorandže. Kao rezultat sam dobila 20 bombica.

Potrebno vreme – 20 minuta.

U dubokoj činiji promešajte sodu i limuntus. U smesu dodajte eterično ulje i ponovno dobro promešajte. U smesu možete dodati i neku boju u prahu, a možete ostaviti i bezbojne.

U raspršivač naspite vodu, najbolje je koristiti prokuvanu hladnu ili filtriranu vodu.

Sada dolazi ključni momenat. Poprskati smesu vodom iz raspršivača i promešajte. Ne vlažiti previše! Samo malo. Bolje da potrošite malo više vremena na pripremu, nego da sve pokvarite, jer zbog veće količine vode, soda i limuntus će momentalno stupiti u reakciju, smesa “prokuvati” i od bombica neće biti ništa.

Potrebno je prskati i mešati smesu desetak puta. Ne treba biti suviše mokra, tek malo navlažena.

U silikonske kalupe kašikom ili rukom (obavezna je rukavica) prebacite pripremljenu smesu.

Na kraju ćete vrlo jednostavno vaditi iz njih bombice. Ako jače spresujete smesu u kalupima, bombice će se duže vrieme otapati u vodi, inače će se brže otapati. Nemojte prepuniti kalupe, napunite ih malo više od polovine, da bi smesa mogla još malo rasti.

Ne morate koristiti silikonske kalupe, možete staviti rukavice i praviti loptice.

Ostaviti bombice na sobnoj temperaturi da se osuše 3-4 sata.

Čuvajte ih u plastičnoj kutiji ili u staklenoj tegli.

Jednostavno bacite bombicu u WC šolju. Za vreme “vrenja”, bombica čisti, osvežava i dezodoriše vazduh u toaletu.

Rezultat: čista WC šolja i mirisna prostorija.

Bombice možete poredati u kupatilu, vrlo lepo mirišu (10-15 dana), a kada izgube svoj miris, samo ih ubacite u WC šolju.

(Uspešnažena.com/Atma.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com