Nemaš klimu? Ovih 5 trikova hlade stan – provereno u najgorim vrućinama

Paklene vrućine bez klime? Isprobali smo 5 trikova koji zaista hlade stan – bez struje, bez troška, bez muke.

Kad krene da prži, a klima ti nije opcija – bilo da je nemaš, ne voliš je ili ti računi već dišu za vratom – ne moraš da se topiš. Postoje trikovi koji stvarno rade, provereni u stanovima širom Balkana. Bez filozofije, bez trošenja, samo pametno rashlađivanje.

1. Zatvori stan kad sunce udari – otvori kad padne

Najveća greška je držati prozore otvorene kad napolju gori asfalt. Zatvori sve od 10 do 17h, spusti roletne, zavesu, napravi mrak. Kad sunce ode, otvori sve – nek uđe noćni vazduh. To je tvoj prirodni klima uređaj.

2. Ventilator + led = domaća klima

Ventilator sam po sebi ne hladi, ali ako staviš činiju sa ledom ispred njega – dobijaš efekat klime. Još bolje: postavi ga da duva ka prozoru, da izbacuje toplotu. Ako imaš dva, napravi propuh – to je balkanski luksuz.

3. Ugasi sve što greje – i ti ćeš se ohladiti

Rerna, kompjuter, TV – sve to greje prostor. Kad ne koristiš, ugasi. Umesto kuvanja, napravi hladnu salatu, jogurt sa povrćem, sendvič. I svetla – neka budu LED, neka budu ugašena kad ne treba. Manje struje, manje toplote.

4. Mokar peškir, hladan tuš – brzo olakšanje

Obesi mokar peškir na vrata ili prozor – kako se suši, hladi vazduh. Tuširanje hladnom vodom ne samo da rashlađuje telo, već i spušta temperaturu u kupatilu. Ako ti je baš vruće, pokvasi stopala, vrat ili ruke – efekat je brz.

5. Pamuk, frižider i trikovi za lakše spavanje

Leti se spava teško, ali pamuk pomaže. Posteljina neka bude lagana, prozračna. Jastuk možeš da staviš u frižider na 15 minuta – ne zvuči glamurozno, ali radi. Spavaj u laganoj odeći, bez čaršava ako treba. Telo će ti biti zahvalno.

