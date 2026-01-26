Nemate cediljku pri ruci? Ne brinite, trik sa čačkalicom je vaš spas!

Ceđenje zna da bude posebno dosadan posao, čak i sa cediljkom. Često težimo ka bržim i lakšim rešenjim poput trika sa čačkalicom

Trikovi u domaćinstvu nekada su zlata vredni. Kada je vreme za pripremu hrane, vreme je sve na svetu. Domaćice to znaju. Hrana mora biti skuvana, oceđena, začinjena itd.

Ceđenje zna da bude posebno dosadan posao, čak i sa cediljkom. Često težimo ka bržim i lakšim rešenjima, te vam zato donosimo jedan trik koji nas je apsolutno oduševio.

Naime, u moru saveta na TikToku, pojavio se i jedan krajnje praktičan, koji pokazuje kako da ocedite hranu bez cediljke. Naime, nećete verovati, ali u čačkalici je spas!

Pogledajte ceo proces:

Kao što ste imali priliku da pogledate u priloženom video snimku, trik „radi“ tako da se čačkalica stavi između poklopca i gornje ivice šerpe, ista se nagne, dok se drugom rukom pridržava poklopac.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com