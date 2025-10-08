Nemci se kunu u trik od samo 3 minuta: Ovako ćete najlakše da proterate vlagu i buđ iz doma

Buđ u domu može biti loša za zdravlje.

Korisnik Reddita otkrio je svoju tehniku rešavanja problema buđi, a koja oduzima samo tri minuta dnevno.

U Nemačkoj imaju tehniku ​​koja se zove ‘Stosslüften’. To znači da umesto da imate možda jedan prozor otvoren celi dan (što je ogroman gubitak energije), otvorite nekoliko prozora po celoj kući na tri minuta, stvarajući jaku promaju za razmenu većine toplog vlažnog vazduha unutar kuće s hladnim izvana.

Ako ovaj relativno suv hladan vazduh uđe u kuću, zagreva se. Budući da postaje sve topliji, sposoban je da preuzme deo dodatne vlage iz kuće. Učinite to nekoliko puta dnevno i stvarno biste trebali da vidite promenu.

Buđ proizvodi alergene, materije koje mogu izazvati alergijsku reakciju, nadražavajuće i, ponekad, otrovne materije. Kada se udišu ili uđu u kožu, to može da prouzrokuje neugodne simptome.

U početku ovi toksini možda neće uzrokovati nikakvu štetu na niskim nivoima, ali ako su stalno u vazduhu, to počinje izazivati ​​nuspojave, piše The Sun.

