Nemojte biti među njima: Većina ljudi zaboravlja ovo kada kući prvi put donese maslinovo ulje sa letovanja

Mnogi ne znaju da maslinovo ulje ima bukvalno zilion korisnih primena pored kulinarstva. Pa da vidimo!

Maslinovo ulje nije samo za pripremu hrane. Proverite kako može da vam dobro dođe prilikom održavanja kuhinje odnosno kućnih aparata.

Da li je vreme da očistite svoje kućne aparate koji su u poslednje vreme malo izgubili sjaj?

Onda vam maslinovo ulje može pomoći u tome. U tu svrhu možete koristiti i specijalna ulja namenjena za negu nerđajućih površina, ali čemu rasipanja novca kada par kapi maslinovog ulja može da uradi posao jednako efikasno.

Ovaj neizostavni kuhinjski sastojak je veoma zgodan za čišćenje svih vrsta stvari – posebno otisaka prstiju i mrlja na vratima frižidera, mikrotalasne pećnice, klasične rerne i mašine za pranje sudova od nerđajućeg čelika. Njegova dodatna prednost je što je, za razliku od komercijalnih sredstava za čišćenje, potpuno bezopasna, što je posebno važno u kuhinji. Osim toga, ne ostavlja trag, kao što je često slučaj sa kupljenim sredstvima.

Naravno, površine od nerđajućeg čelika se mogu premazati svaki put kada otkrijete da je to potrebno vašim uređajima. Ali zašto to ne biste učinili rutinom i nauljili ove površine svaki put kada otvorite novu bocu maslinovog ulja? Ako kuvate sa njim čak i nekoliko puta nedeljno, verovatno ćete jednom mesečno rezervisati maslinovo ulje za čišćenje, jer je savršen dodatak za održavanje kuhinje.

Koristite obično maslinovo ulje na koje niste potrošili bogatstvo

Apsolutno nema razloga da se u ove svrhe koristi najskuplje, organsko, ekstra devičansko maslinovo ulje, što je verovatno jasno. Bolje sačuvajte ovo da uživate u njegovim blagodatima. Potpuno isti efekat imaće i najjeftinije maslinovo ulje iz prodavnice.

Proces poliranja aparata maslinovim uljem

Proces je prilično jednostavan. Samo dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja u čistu krpu od mikrovlakana. Zatim polirajte celu površinu kružnim pokretima dok mrlje i ogrebotine ne nestanu. Ako je površina sada veoma masna, obrišite je suvom krpom.

Zaštitite drvene daske za sečenje, činije za salatu i pribor

Ne samo proizvodi od nerđajućeg čelika, maslinovo ulje je dobro i za drveni pribor. Nakon ručnog pranja drvenih kuhinjskih delova, lagano ih premažite maslinovim uljem kako biste nahranili drvo i sprečili pucanje i promenu boje. Ostavite ulje na drvetu oko pet minuta, a zatim, kada se upije, obrišite ga mekom krpom.

