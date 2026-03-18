Nemojte da čistite fugne izbeljivačem, jedno rešenje je 100 puta bolje!

Iako mnogi preporučuju izbeljivač za čišćenje fugni, nemojte da čistite izbeljivačem. Pomoću sode bikarbone je bolje.

A postoji opasnost i od plesni. Nemojte da čistite fugne izbeljivačem, ima drugih boljih i zdravijih rešenja.

Vremenom, usled vlage i drugih faktora, fugne u kupatilu mogu da promene boju, što može biti veoma teško za čišćenje.

Takođe postoji opasnost od buđi.

Iako mnogi preporučuju izbeljivač za čišćenje fuga, nemojte da čistite izbeljivačem. Soda bikarbona je bolje rešenje.

Korisnik Reddita je rekao da što više koristite izbeljivač na pločicama i malterima, to će vam generalno biti potrebnije, a stručnjaci na Sirgrout.com se slažu.

Dodali su da korišćenje izbeljivača za čišćenje obojene fugne može prouzrokovati da boja izbledi, čineći je neujednačenom, pa čak i može ukloniti premaz ako se izbeljivačem ne rukuje pravilno.

Izbeljivač takođe može oslabiti fugnu, uzrokujući njeno pucanje.

Međutim, soda bikarbona je odličan lek protiv prljavih fugni i buđi.

Sve što treba da uradite je da nanesete gustu pastu od sode bikarbone i vode na zglobove ili mesta na kojima ima buđi i ostavite dva do tri sata.

Posle toga samo dobro isperite i provetrite prostoriju

(Ekspres)

