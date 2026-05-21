Neobičan saveznik u bašti: Ova biljka čini čuda za one koji rastu pored nje, a lako se gaji

Bosiljak je jedan neobičan saveznik drugim biljkama. Pored toga što je izuzetno koristan, lako ga je uzgajati čak i ako nemate iskustva.

Verovatno ste primetili da neke biljke jednostavno bolje napreduju kada nisu same. Rastu bujnije, imaju intenzivniju boju i otpornije su na bolesti. Jedan neobičan saveznik u bašti pomaže druge biljke da rastu pored nje bujnije i zdravije.

U svetu baštovanstva postoje mali trikovi koji mogu napraviti veliku razliku. Jedan od njih se krije u pametnoj kombinaciji biljaka. Iskusni baštovani odavno znaju da određene vrste, kada se gaje jedna pored druge, mogu stimulisati međusobni rast, zaštititi se od štetočina i stvoriti zdravije okruženje. Takav pristup ne samo da olakšava uzgoj, već i smanjuje potrebu za hemikalijama, što ga čini sve popularnijim među ljubiteljima prirodnog baštovanstva.

Tako postoji jedna posebno zanimljiva biljka koja se ističe upravo zato što pozitivno utiče na skoro sve što raste oko nje. Pored toga što je izuzetno koristan, veoma ga je lako uzgajati čak i ako nemate mnogo iskustva.

U pitanju je bosiljak.

Ova aromatična biljka je poznata po svojoj ulozi u kuhinji, ali se njegove baštenske „supermoći“ često zanemaruju.

Bosiljak deluje kao neobičan saveznik u bašti i prirodni zaštitnik, njegov miris i eterična ulja odbijaju mnoge štetočine, poput lisnih uši i belih mušica, koje mogu ozbiljno oštetiti druge biljke.

Uz koje biljke je pametno saditi bosiljak?

Jedna od najpoznatijih i najefikasnijih kombinacija je bosiljak i paradajz. Pored toga što pomaže u zaštiti od štetočina, mnogi tvrde da poboljšava i ukus plodova. Takođe se dobro slaže sa paprikama, tikvicama i krastavcima, jer doprinosi zdravijem rastu i stabilnijem okruženju.

Dobro ga je posaditi i pored zelene salate, kojoj pruža dodatnu zaštitu od insekata, a može pronaći svoje mesto i u cvetnoj bašti, gde pomaže ukrasnim biljkama da ostanu zdrave i bujne.

Zašto je ova biljka tako efikasna?

Bosiljak oslobađa jedinjenja koja zbunjuju i odbijaju štetočine, ali istovremeno privlače korisne insekte poput pčela i drugih oprašivača. Ovo stvara prirodnu ravnotežu u bašti i pomaže drugim biljkama da napreduju bez stresa.

