Neobična prihrana koju koriste baštovani, gladiole cvetaju kao lude, bujnije nego ikad, raskošne i lepe celog leta

Jedan trik sa sa pivom koriste mnogi kako bi gladiole rasle brže i cvetale raskošnije. Evo kako se pravilno koristi ova neobična prihrana i koje greške treba izbegavati.

Gladiole su pravi ukras svake bašte, među najlepšim letnjim cvetovima. D bi imale visoke stabljike, bujne cvetove i intenzivne boje, potrebno im je mnogo pažnje i pravilne nege. Iskusni baštovani već godinama koriste pivo kako bi podstakli njihov rast i cvetanje.

Zvuči neverovatno da ova neobična prihrana, napitak poput piva, može koristiti biljkama, ali ovaj metod se dugo prenosi među ljubiteljima baštovanstva.

Zašto pivo može da pomogne gladiolama?

TPivo sadrži kvasac, vitamine B grupe, minerale i prirodne šećere koji mogu pozitivno delovati na zemljište i razvoj biljke kada se koriste u malim količinama.

Baštovani tvrde da gladiole nakon ovakve prihrane postaju snažnije, imaju čvršće stabljike i daju raskošnije cvetove koji duže traju. Posebno se primećuje razlika tokom toplijih meseci, kada biljka intenzivno raste i troši mnogo energije na formiranje cvetova.

Kako pravilno pripremiti rastvor sa pivom

Nikada nemojte koristiti pivo direktno iz flaše za zalivanje gladiola. Potrebno ga je razblažiti vodom kako šećeri i alkohol ne bi oštetili koren biljke.

Najčešće se koristi jedna čaša običnog svetlog piva na tri do četiri čaše vode. Najbolje je koristiti pivo koje je odstajalo, izgubilo gas, odnosno ishlapelo.

Kada i koliko često se gladiole zalivaju pivom?

Ovako pripremljen rastvor sipa se samo oko korena biljke, ali ne direktno po listovima ili cvetovima. Dovoljno je da se gladiole zalivaju na ovaj način jednom u desetak dana tokom perioda rasta i pre cvetanja. Nemojte preterivati. Preterivanje nije preporučljivo jer previše šećera može privući insekte ili izazvati pojavu gljivica u zemljištu.

Već nakon nekoliko nedelja primetićete veliki napredak. Gladiole postaju više, stabljike deluju čvršće, a cvetovi bogatiji i intenzivnijih boja. Cvetanje traje duže i biljka izgleda zdravije tokom cele sezone.

Greške koje treba izbegavati

Najveća greška je korišćenje previše piva ili zalivanje nerazblaženim pivom direktno po biljci. Takođe, prihranu ne treba koristiti svakodnevno jer može narušiti ravnotežu zemljišta.

Važno je i da se biljke ne zalivaju tokom najvećih vrućina, već rano ujutru ili predveče.

Tajna raskošnih gladiola nije samo u zalivanju

Pored ovog trika, gladiole vole mnogo sunca, redovno zalivanje i rastresito zemljište koje ne zadržava previše vlage. Dobro je povremeno dodati i prihranu bogatu kalijumom i fosforom kako bi cvetanje bilo još raskošnije.

Uklanjanje osušenih cvetova takođe pomaže biljci da sačuva energiju i nastavi da razvija nove pupoljke. Iako nema mnogo naučnih istraživanja koja potvrđuju efekat piva na gladiole, iskustva baštovana učinila su ovaj trik veoma popularnim.

Mnogi tvrde da su upravo zahvaljujući ovom jednostavnom postupku njihove gladiole postale bujnije i lepše nego ranijih godina.

Zaključak

Uz malo pažnje, dovoljno sunca i pravilnu negu, gladiole mogu postati pravi ukras dvorišta ili bašte. Trik sa pivom možda zvuči neobično, ali mnogi ljubitelji cveća veruju da upravo on pravi malu, ali vidljivu razliku u izgledu i raskoši ovih prelepih cvetova.

