Neprijatan miris i kamenac u WC šolji nestaju u trenu: 1 jeftin sastojak rešava sve

Soda bikarbona je najbolji izbor za održavanje šolje čistom. Neprijatni mirisi i kamenac nestaju u trenu ako upotrebite ovu mešavinu.
Bez dodatnog napora, bez jakih hemikalija i bez popodneva provedenih u ribanju. Neprijatan miris i kamenac veoma efikasno uklanja jedan jeftin sastojak koji svi imate u kuhinji.
Svi žele kupatilo koje miriše sveže, nije puno mrlja i ne zahteva stalne pozive vodoinstalatera. Ali umesto da se oslanjamo na sredstva za čišćenje toaleta sa komplikovanim nazivima i još komplikovanijim upozorenjima, imamo rešenje praktično pred nosom – sodu bikarbonu. Ovo kućno čudo više nije samo za pečenje kolača ili rešavanje stomačnih problema. Sada se probija do još jednog često zanemarenog kutka vašeg doma: toaletne šolje.
Možda zvuči kao preterivanje, ali redovna upotreba sode bikarbone u toaletu može dovesti do čistijeg kupatila, dužeg veka trajanja toaleta, pa čak i nižih troškova održavanja nego kod sredstava za čišćenje toaleta kupljenih u prodavnici. U svetu gde je svakodnevno čišćenje već obaveza, ovaj trik deluje gotovo kao čudo. Bez dodatnog napora, bez jakih hemikalija i bez popodneva provedenih u ribanju. Hajde da detaljnije pogledamo zašto je ovo trik koji bi svaki vlasnik kuće u 21. veku trebalo da zna.
Kako soda bikarbona deluje u WC šolji?
Prvo, hajde da razjasnimo neke osnove. Soda bikarbona, naučno poznata kao natrijum bikarbonat, ima alkalnu strukturu, što znači da uravnotežuje pH vrednost i deluje kao prirodno sredstvo za čišćenje i dezodorans. Kada je stavite u WC šolju, ona pokreće niz hemijskih procesa koji doprinose čistijem, efikasnijem i zdravijem toaletu. WC šolja se često zanemaruje, jer je većina naše pažnje usmerena na nju. Ali istina je da je WC šolja srce svakog ispiranja, i ako je prljava, protok vode nije optimalan, ventili ne zatvaraju pravilno i brzo nastaju problemi.
Bez redovnog čišćenja, kamenac, rđa i bakterije mogu se nakupiti u vašem toaletu, uzrokujući mirise i promenu boje unutrašnjih zidova. Soda bikarbona pomaže u sprečavanju ovih problema – rastvara mineralne naslage, neutrališe kiseline i sprečava rast bakterija. Kada je kombinujete sa malo sirćeta (koje je takođe prirodni pomoćnik), dobijate bombu za čišćenje koja bukvalno ključa u akciji. Neprijatan miris i kamenac nestaju preko noći.
Zašto je soda bikarbona najbolji izbor?
Prvo, zato što je izuzetno pristupačna. Za stotinak dinara dobijate pakovanje koje će vam trajati mesecima. Drugo, zato što je ekološki prihvatljiva i bezbedna – ne oslobađa štetne gasove, ne uništava bakterije u septičkoj jami i ne ostavlja toksične ostatke. Za razliku od mnogih komercijalnih sredstava za čišćenje koja imaju dugačke liste sastojaka (i još dužu listu upozorenja), soda bikarbona je prirodna supstanca koju možete koristiti bez brige, čak i u domovima sa decom ili kućnim ljubimcima.
Pored toga, pomaže u smanjenju habanja mehaničkih delova wc šolje, kao što su ventili, zaptivke i plovci. Oni su obično prvi koji pate kada kamenac počne da se nakuplja u toaletu. Redovna upotreba sode bikarbone sprečava upravo to – čisti, omekšava vodu i sprečava nakupljanje kamenca.
Kako je pravilno koristiti?
Za optimalne rezultate, koristite sodu bikarbonu najmanje jednom u dve do tri nedelje. Možete je koristiti samu ili u kombinaciji sa sirćetom za jači efekat. Evo jednog proverenog domaćeg recepta:
Sastojci:
- 1 šolja sode bikarbone
- 1 šolja sirćeta
- vrela voda (ako je potrebno)
Postupak:
- Otvorite poklopac wc šolje i sipajte šolju sode bikarbone u njega.
- Sačekajte 10–15 minuta da se slegne na površine.
- Dodajte šolju sirćeta – spremite se za mehuriće i šuštanje, što znači da deluje.
- Ostavite smesu da odstoji oko sat vremena.
- Isperite šolju i divite se rezultatu.
Ako ste disciplinovaniji, možete koristiti sodu bikarbonu i nedeljno, dopunjujući je brzim čišćenjem ivica i pokretnih delova mekom krpom ili starom četkicom za zube ako je potrebno.
A šta dobijate?
Ako ste jedna od onih osoba koje se ježe pri pomisli na čišćenje kupatila, ovaj trik će postati vaš novi omiljeni kućni ritual. Redovna upotreba sode bikarbone znači:
- manje mirisa,
- manje kamenca,
- manja potrošnja vode,
- veća efikasnost ispiranja,
- duži vek trajanja vašeg toaleta
- manje stresa oko traženja čudotvornog sredstva za čišćenje.
Ponekad su najgenijalnija rešenja ona koja već imate u svom ormariću.
