Odeća vam smrdi na vlagu i posle pranja? Dodajte ovo u mašinu i rešićete problem

Neprijatan miris veša ne dolazi od deterdženta. Krivac je skriven u mašini, a rešenje košta manje od sto dinara. Probajte odmah.

Neprijatan miris veša koji vas dočeka čim izvadite peškir iz mašine dobro je poznat svima. U našim stanovima ova scena je leti svakodnevica, čim vlaga „zatvori“ kupatilo.

Većina nas tada sipa još više omekšivača, ali to je greška! Problem nije u odeći, već u mašini koja se nakupila nečistoća. Taj uporni neprijatan miris veša nećete rešiti skupom hemijom, već jednim jeftinim trikom iz kuhinje.

Zašto veša smrdi na vlagu?

Iza tog ustajalog mirisa krije se nevidljivi sloj sluzi koji se godinama taloži na gumi bubnja, u fioci za deterdžent i u filteru. Mlaka voda i ostaci omekšivača tu prave savršen rasadnik za bakterije. Kada perete na 30 stepeni, te naslage ne nestaju, već se samo prenose na vašu čistu odeću.

Dodajte tome zatvorena vrata mašine posle pranja i vlažno kupatilo bez prozora. To je scenario koji živi u skoro svakom stanu u zgradama starijim od dvadeset godina.

Recept iz bakine sveske: Belo sirće i soda bikarbona

Ovo je proveren recept koji zaista radi, a košta vas manje od sto dinara. U praznu mašinu sipajte dve šolje belog alkoholnog sirćeta direktno u bubanj, a u fioku za deterdžent stavite punu kašiku sode bikarbone. Pokrenite najduži program na 90 stepeni, bez veša.

Sirće će rastvoriti kamenac i masne naslage omekšivača, dok će soda neutralisati mirise i „pokupiti“ bakterije koje je sirće otkačilo sa zidova bubnja. Kada se ciklus završi, obavezno otvorite vrata mašine i ostavite ih tako nekoliko sati da se sve dobro provetri.

Šta morate očistiti ručno?

Mašina ipak ne može baš sve sama. Prstom podignite gumicu oko vrata bubnja – tu se često krije crna naslaga, dlake, pa i zaboravljene čačkalice. To je glavno leglo smrada. Prebrišite taj deo krpom natopljenom u sirće, a posle pet minuta prođite suvom krpom.

Ne zaboravite ni fioku za deterdžent: izvadite je, potopite u toplu vodu sa sodom na pola sata i istrljajte starom četkicom za zube. Na kraju, otvorite filter na dnu mašine (obavezno iznad lavora!), jer će vas sigurno iznenaditi šta se sve tu nataložilo mesecima.

Kako sprečiti da se ustajao miris odeće vrati

Nije dovoljno jedno generalno čišćenje. Sasvim druga priča je svakodnevna navika koja menja sve. Vrata mašine i fioku za deterdžent uvek ostavljajte odškrinute kad ne perete. Bubanj mora da diše, inače vlaga ostaje zarobljena unutra.

Smanjite količinu omekšivača na pola od preporučene doze. Više omekšivača ne znači mekši veš, znači više taloga. Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus na 90 stepeni sa sirćetom, čak i kad mašina deluje čisto.

Veš koji već smrdi: Kako ga spasiti

Ako su peškiri već uhvatili miris buđi sa odeće, ne perite ih ponovo istim programom. Potopite ih u lavor sa toplom vodom i šolja sirćeta preko noći. Sutradan ih operite na 60 stepeni, bez omekšivača, sa kašikom sode bikarbone u fioci.

Sušite ih napolju, na suncu i vetru, nikad u kupatilu na radijatoru. Sunce ubija ono što deterdžent ne stigne. Pamučni veš koji je proveo tri sata na žici neće mirisati na vlagu.

A vi, koliko često otvarate mašinu posle pranja, ili je odmah zatvarate i bežite iz kupatila?

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