Neprijatni mirisi u kupatilu nestaju za tren, samo izbegnite ove greške!

Neprijatni mirisi u kupatilu muče mnoge, ali možete ih se rešiti ako se redovno pridržavate ovih jednostavnih navika.

U kupatilima se često šire neprijatni mirisi koji se nikako ne mogu prikriti. Krivci za smrad mogu biti različiti, a kako bi se uklonio, potrebno vam je samo nekoliko stvari.

Kupatila se preko noći mogu pretvoriti iz utočišta nalik spa centru u prljave, vlažne i smrdljive sobe. Održavanje čistoće je samo jedan od načina da se obezbedi dugotrajan, privlačan miris u kupatilu.

Redovno čišćenje

Jedan od najboljih načina da nestanu neprijatni mirisi u kupatilu jeste njihovo sprečavanje, a to uključuje redovno čišćenje. Jednostavni zadaci poput čišćenja sudopera mogu mnogo da pomognu u tom pogledu.

Redovno pranje peškira i temeljno ispiranje toaleta takođe pomažu u održavanju privlačnog mirisa u kupatilu.

Koristite mali difuzor

Ovaj mali uređaj razlaže mirisna i eterična ulja na manje molekule, a zatim ih raspršuje u vazduh, stvarajući prijatan i smirujući efekat u prostoriji, a njegov glavni zadatak je da ravnomerno rasprši čestice u obliku fine vodene magle.

Mali difuzor, prema rečima stručnjaka, najbolje je postaviti u kupatilo na zadnju stranu lavaboa ili toaleta.

Mešavina sušenih mirisnih biljaka

Mešavina sušenih, prirodno mirisnih biljaka smeštenih u činiju ili kesu koristi se za pružanje blagog prirodnog mirisa u dnevnom prostoru, a može se postaviti na različita mesta u kupatilu. Pored toga, mešavina sušenih mirisnih biljaka u kupatilu može da emituje prijatan miris i do devet meseci.

Vlažni peškiri

Jedan od glavnih krivaca za neprijatne mirise u kupatilu su vlažni i neoprani peškiri. Kada se ostave na gomili na podu dok su još vlažni, uskoro postaju ništa više od predmeta punog gljivica i neprijatnog mirisa. Da biste to izbegli, uvek okačite vlažne peškire da se osuše i perite ih barem jednom nedeljno.

Mirisni sapuni

Korišćenje mirisnih proizvoda, kao što su sapuni i gelovi za tuširanje, jednostavan je način da stvorite privlačan miris u svom kupatilu, baš kao i šumeće bombe za kupanje.

