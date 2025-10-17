Nerviraju vas čepovi koji ne mogu da se odvoje od flaše? Ovo rešava problem!

Svi smo se u poslednje vreme našli u prilici da otvorimo plastičnu flašu, ali se čep ne odvaja od nje.

Jedan korisnik na TikToku je demonstrirao zanimljiv trik za piće iz plastičnih flaša sa ovakvim čepovima, što je izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama. Umesto da se mučite sa otvaranjem flaše, korisnik je otkrio rešenje. A, to je da se poklopac može prebaciti na drugu stranu, omogućavajući vam da pijete bez problema.

„Svi ste ih pogrešno otvarali sve ovo vreme“, napisao je korisnik. Video je do sada prikupio preko četiri miliona pregleda.

Mnogi oduševljeni

Reakcije su bile različite. Neki su pohvalili trik kao odličan savet, dok su drugi istakli da se ovaj metod ne može primeniti na sve vrste boca.

„Zavrtiš čep, odvojiš ga i piješ kao normalan čovek“, „Moram ovo da probam“, „Pitao sam se ko je napravio čep koji mi stalno udara u nos“, „Više volim da pijem iz normalne boce bez čepa. Ovo me izluđuje“, samo su neki od komentara korisnika.

Kao što je poznato, do prošlog leta prema direktivi sve zemlje Evropske unije su morale ukloniti odvojive čepove sa plastičnih flaša do tri litra. One su zamenjene, u skladu sa direktivom objavljenom 2018. godine koja ima za cilj smanjenje količine plastičnog otpada.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com