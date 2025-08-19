Ni 60 ni 90 °C: Ovo je idealna temperatura za pranje peškira, ubija bakterije i čini ih mekanim

Vaši peškiri nakon leta deluju grubi, bez mirisa i sivkasti, bez obzira na deterdžent ili omekšivač. Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pere peškire na pogrešan način, što skraćuje vek trajanja tkanine i omogućava bakterijama da opstanu.

Najčešće greške pri pranju peškira

Jedna od glavnih grešaka je pranje peškira zajedno sa odećom, što onemogućava dubinsko čišćenje. Preopterećen bubanj mašine za pranje veša sprečava da voda i deterdžent prodru u vlakna, pa tkanina ostaje puna tragova prljavštine i sapuna. Mnogi takođe biraju temperaturu od 30 °C kako bi uštedeli energiju, ali ona nije dovoljna za uklanjanje bakterija i znoja, dok previsoka, od 60 °C, oštećuje vlakna i uzrokuje njihovo skupljanje.

Idealna temperatura i pravila pranja

Stručnjaci ističu da je idealna temperatura pranja peškira 40 °C. Na toj temperaturi većina mikroba biće eliminisana, tkanina zaštićena, boje očuvane, a vlakna spašena od oštećenja.

Prilikom pranja treba:

peškire prati odvojeno, posebno pri prvoj upotrebi

nikada ih ne mešati sa vunenim tkaninama

izbegavati izbeljivače i peglanje

ne koristiti peškir više dana zaredom zbog nakupljanja vlage i bakterija

Nakon pranja, peškire je najbolje odmah raširiti i sušiti na svežem vazduhu, idealno na suncu.

Tajna dugovečnih peškira

Manje poznat trik je da peškiri treba da „odmore“ 24 sata nakon sušenja pre ponovne upotrebe. Taj period odmora omogućava vlaknima da povrate elastičnost, zbog čega peškiri duže ostaju mekani i otporniji na habanje.

Zaključak je jasan: pravilno pranje, idealna temperatura i mali trikovi mogu značajno produžiti životni vek peškira, sačuvati njihovu mekoću i higijenu te vam pružiti osećaj svežine svaki put kada ih koristite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com