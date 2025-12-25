Ni filter ni guma: Ovaj deo mašine morate očistiti, jer vam veš smrdi posle pranja zbog njega

Unutar bubnja postoje delovi koji se mogu odvrnuti i ukloniti i pažljivo očistiti, inače mogu uzrokovati da vam veš smrdi i posle pranja.

Da li ste ga vi ikada oprali? Većina ljudi čisti samo filter, fioku za deterdžent i možda vrata, ali postoji još nekoliko mesta na koja treba obratiti pažnju. Zbog njih veš smrdi posle pranja iako ste koristili kvalitetan deterdžent i omekšivač.

Teško je zamisliti svakodnevni život bez mašine za pranje veša, zar ne? Jednostavan za upotrebu, samo stavite prljav veš u bubanj, dodajte deterdžent i uključite ga. Posle toga sve radi sama. Ali da li ste se ikada zapitali šta je potrebno mašini za pranje veša da ostane tako efikasna i dobro radi? Morate ga održavati, naravno. Ukratko, treba ga periodično čistiti kako bi se eliminisali svi neprijatni mirisi koji se mogu pojaviti.

I dok većina ljudi čisti samo filter, fioku za deterdžent i možda vrata, postoji još nekoliko mesta na koja treba obratiti pažnju. Unutar bubnja postoje delovi koji se mogu odvrnuti i ukloniti i takođe zahtevaju pažljivo čišćenje, u suprotnom mogu biti razlog zašto vam veš smrdi i posle pranja.

Jedna influenserka je na svom Instagram profilu podelila kako je to uradila.

Kada se čisti mašina za veš

Mašina za veš je jedan od najvažnijih „pomagača“ u našim kućnim poslovima, ali je često koristimo rutinski. Tako stavljamo prljav veš, dodajemo deterdžent ili omekšivač, uključujemo je i obraćamo pažnju samo ako nešto ne radi kako treba. Međutim, zbog nekih naših postupaka, mašina za pranje veša se lako može oštetiti ili joj se može skratiti životni vek.

Pre nego što stavite odeću u mašinu, ispraznite džepove, zatvorite rajsferšluse i zakopčajte sva dugmad i kopče. Predmeti iz džepova, novac i metalni delovi mogu da oštete vrata mašine za pranje veša, izgrebu bubanj ili da dovedu do kvara pumpe za vodu.

Višak deterdženta ili omekšivača može se nakupiti u mašini za pranje veša i oštetiti zaptivke. Takođe, višak proizvoda može da „zarobi” prljavštinu u delovima mašine za pranje veša, što stvara savršeno okruženje za razvoj buđi.

Mašinu za pranje veša treba čistiti najmanje jednom mesečno da biste uklonili deterdžent i naslage prljavštine. Ako živite u vlažnom području ili često perete jako zaprljan veš, preporučuje se da čistite mašinu za pranje veša dva puta mesečno. Pored ovih redovnih procedura za pranje i održavanje mašina, potrebno je proveriti i osnovne uslove za ispravan rad uređaja.

Proverite creva za vodu iza mašine najmanje dva puta godišnje da biste sprečili curenje. Voda u crevima je pod pritiskom, što može dovesti do pucanja creva, posebno kod plastičnih ili gumenih creva.

