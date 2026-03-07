Ni sirće ni soda bikarbona: Jednostavan trik otpušava sudoperu u trenutku

Postoji jednostavan trik da brzo odčepite odvod sudopere. Upotrebite deterdžent za sudove. Ni sirće ni soda bikarbona ne reaguju tako brzo.

Nije ni sirće ni soda bikarbona, ako vam se zapuši sudopera potrebna su samo dva jeftina sastojka koje ima svaka kuća.

Verovatno vam se nekad desilo da tokom pranja gomile sudova, voda u sudoperi jednostavno prestane da otiče. Odvod počne da proizvodi čudan zvuk mehurića.

Postoji jednostavan način da se očisti začepljen odvod, a on ne podrazumeva korišćenje mešavine sode bikarbone i sirćeta.

Glavni razlog zašto se odvodi začepljuju je taj što ostaci hrane, deterdženta i masnih taloga, svakodnevno ulaze u cevi i na kraju ih začepljuju.

Zašto ne soda bikarbona i sirće?

Gazirana kombinacija sode bikarbone i sirćeta je neefikasna u borbi protiv odvoda začepljenih mašću.

To je zato što je soda bikarbona baza, dok je sirće kiselina. Njihova hemijska reakcija proizvodi vodu sa malom količinom soli u njoj, a ne sredstvo za čišćenje odvoda.

Sirće i soda bikarbona su veoma popularni sastojci kada je reč o čišćenju bez hemikalija. Iako su odlični za uklanjanje mrlja, ne mogu da razbiju mast, ulje ili mast koja izaziva začepljene odvode.

Oboje mogu očistiti odvod, ali ni sirće ni soda bikarbona ne mogu da rastvore začepljenje. Previše sode bikarbone u cevi može pogoršati situaciju.

Rešenje za odčepljivanje odvoda

Sve što vam je potrebno je mešavina tečnosti za pranje sudova i ključale vode.

Naime, deterdžent je dizajniran da razbije masnoću i ulje tako da će brzo otopiti masnoću. Toplota iz ključale vode pomoći će da se olabave sve nakupine u cevima.

Kako napraviti mešavinu

Prokuvajte između pola litre do litar vode, u zavisnosti od veličine vašeg odvoda, pa dodajte oko 120 ml tečnosti za pranje suđa.

Ostavite deterdžent da odstoji nekoliko minuta u vodi, a zatim pažljivo sipajte vrelu mešavinu u odvod i sačekajte da još nekoliko minuta da protekne kroz cevi.

Ubrzo ćete primetiti da voda počinje sve brže da otiče, ostavljajući vašu sudoperu čistom i funkcionalnom.

Ako voda i dalje polako otiče, ponovite proces nekoliko puta.

