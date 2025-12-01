Ni sirće, ni soda bikarbona: Ovo je najbolji, a najjeftiniji način da WC daska opet bude blistavo čista

Otkrijte kako pena za brijanje za WC dasku brzo i efikasno uklanja žute i tvrdokorne mrlje, bez hemikalija i skupih sredstava.

Ako ste mislili da su jedini načini za čišćenje WC daske sirće, soda ili jaki dezinfekciona sredstva, vreme je da promenite navike. Postoji jednostavan, brz i potpuno dostupan trik koji zapravo radi – i to sa stvarima koje već imate kod kuće.

Pena za brijanje vraća blistav sjaj WC šolji

Pena za brijanje je neočekivani heroj za WC dasku. Ne samo da uklanja žute i tvrdokorne mrlje, već je i izuzetno nežan prema površini, bez rizika od trajnog oštećenja. Sve što treba da uradite je da nanesete tanak sloj, ostavite 10 minuta, a zatim obrišete vlažnom krpom. Ako mrlje nisu potpuno nestale, možete ponoviti postupak i ostaviti hab duže – i do 30 minuta.

Prema znanju akumuliranom na Fejsbuk stranici gospođe Hinč, pena za brijanje je najjeftiniji i najpogodniji proizvod za čišćenje daske WC šolje. To znači da, ako u domaćinstvu postoji muškarac bez brade, i on može da obavi čišćenje. Pitanje je kako ukloniti žućkaste mrlje i promenu boje sa daske WC šolje.

„Koristite muški sprej za penu za brijanje. Ostavite da deluje 10 minuta.“

Ovo je najsažetija verzija saveta, i zaista, mnogi ljudi potvrđuju da ako postoji promena boje na dasci WC šolje koja deluje trajno, vredi poprskati malo pene po njoj, ostaviti je neko vreme, a zatim obrisati. Ako mrlja i dalje ne nestane, vredi pokušati drugi krug, ovog puta ostavljajući penu na promenjenoj boji daske do pola sata.

Zašto je pena za brijanje tako dobra za čišćenje daske WC šolje?!

Pena za brijanje iznenađujuće dobro funkcioniše kao sredstvo za čišćenje jer je u osnovi penasti sapun koji sadrži nekoliko sastojaka koji odmašćuju, rastvaraju i uklanjaju tvrdokorne mrlje. Pena za brijanje je bazirana na površinski aktivnim supstancama, nazvanim surfaktanti. To su iste supstance koje se nalaze u deterdžentima za pranje posuđa ili sredstvima za čišćenje. Ove supstance rastvaraju masnoću, prljavštinu i nečistoće, što ih čini lakšim za brisanje.

Pored toga, zbog svoje penaste konzistencije, ravnomerno se širi, ne razliva se i nežno čisti bez grebanja. Pored dasaka WC šolje, posebno dobro deluje na tepihe, tapacirung, ogledala, nerđajući čelik, hromirane površine, a neki je čak preporučuju i za sjaj slavina od kamenca. Pena za brijanje je zapravo penasta, blago odmašćujuća formula za čišćenje koja spektakularno dobro deluje, iako prvobitno nije bila dizajnirana za ovu svrhu.

Ovaj trik je praktičan, brz i dostupan – više ne morate da koristite agresivne hemikalije koje mogu oštetiti površinu WC daske. Probajte i sami ćete videti kako obična pena za brijanje može postati tajni saveznik u održavanju higijene.

