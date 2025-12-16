Ni soda bikarbona, ali ni sirće: Jedno sredstvo čisti sve – izbeljuje veš, uklanja buđ i bakterije!

Sve više domaćica umesto skupih sredstava pribegavaju upotrebi sastojaka iz „domaće radinosti“, a ovo je upravo jedno takvo

Sredstva za čišćenje preplavila su markete, a više nismo ni sigurni da li su efikasni i kako čiste uopšte

U poslednje vreme sve više domaćica umesto skupih i često ne baš efikasnih sredstava za čišćenje pribegavaju upotrebi sastojaka iz kuhinje.

Soda bikarbona, alkoholno sirće i limuntus postali su izuzetno cenjeni i najmanje dva razloga: jeftini su i efikasni.

Kako ističu stručnjaci za čišćenje na društvenim mrežama ovom spisku treba dodati i novo sredstvo: troprocentni hidrogen! Hidrogen će učiniti čudo za čistoću vašeg doma, a bukvalno ne postoji ništa što on neće očistiti.

„Već godinama koristim hidrogen za čišćenje kuće i prezadovoljna sam rezultatima. Uvek u kupatilu imam nekoliko boca za svaki slučaj. Nista bolje od hidrogena ne čisti ružne žute fleke sa belog veša, odlično uklanja buđ i plesan, a nakon brisanja ogledala sa nekoliko kapi ove tečnosti biće blistava i čista bez masnih mrlja ili kapljica vode”, rekla je Šantal Mila, jedana od najpoznatijih eksperata za čišćenje iz Australije. Ona je navela nekoliko načina na koji sve možete upotrebiti hidrogen u domaćinstvu.

1. Izbeljuje veš

Bele krpe, stolnjaci, čarape, majice, peškiri i posteljina vremenom dobiju žućkastu ili sivu boju. Da biste im povratili belinu sipajte pola šolje hidrogena u poslednji ciklus ispiranja. Veš će biti beo i mekan bolje nego da ste koristili industrijski izbeljivač.

2. Uklonite tragove znoja

Ako imate problem s flekama od znoja koje ostaju na majicama i košuljama pomešajte kašiku deterdženta za pranje sudova i dve kašike hidrogena, nanesite na fleku i ostavite da stoji sat. Posle toga operite majice i košulje na uobičajen način.

3. Očistite plesan i buđ

Hidrogen ubija bakterije, ali otklanja i gljivice kao što su buđ i plesan. Isprskajte hidrogenom mesta na kojima se pojavila buđ, ćoškove kupatila, čak i zavesu za tuš. Vrlo brzo će plesan nestati bez ribanja.

4. Očistite frižider

Hidrogen je i sjajno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju frižidera. Jednostavno izvadite sve namirnice, isprskajte unutrašnjost frižidera hidrogenom i ostavite da odstoji 20 minuta. Nakon toga samo prebrišite vlažnom krpom. Nestaće sve fleke, masne mrlje čak i neprijatan miri iz vašeg frižidera.

5. Ogledalo bez mrlja

Kada vam nestane sredstvo za čišćenje stakla upotrebite hidrogen. Uzmite papirni ubrus, isprskajte ga troprocentnim vodonik-peroksidom, pa oribajte ogledalo. Ukloniće sve mrlje, čak i one najupornije, a ogledalo će zasijati kao da je novo.

6. Dezinfekcija igračaka

Dezinfekcija dečjih igračka je neophodna zbog zdravlja vašeg mališana. Isprskajte igračke hidrogenom. On nije otrovan a ukloniće bakterije i viruse koje mogu da izazovu infekcije i bolesti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com