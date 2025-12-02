Ni soda bikarbona ni sirće, trik od 1 dinara najefikasnije rešava kamenac sa slavine! (video)

Ko bi pomislio da bakarni novčić rešava kamenac na slavinama bolje od sode bikarbone i sirćeta. I uz to je besplatno.

Kamenac je definitivno pojava koja nervira svaku domaćicu. Bakarni novčić najefikasnije rešava kamenac sa slavine, bolje od sode bikarbone i sirćeta.

Naime, kamenac se može razviti na bilo kojoj površini u kontaktu sa vodom, od raznih šporeta i bojlera do toaleta i lavaboa.

Kamenac se formira kada tvrda voda isparava, što dovodi do spajanja kalcijuma i magnezijuma.

Ovo su najbolje metode za uklanjanje kamenca, uključujući i ovaj gotovo besplatan trik za njegovo rastvaranje.

Na pitanje kako ukloniti naslage kamenca stiglo je više od stotinu odgovora, a jedan je posebno privukao pažnju.

„Natopite bakarni novčić, najefikasnije rešava kamenac, začas će se rastvoriti“, napisao je jedan stručnjak za čišćenje. Deleći isti savet, drugi je potvrdio da ovo funkcioniše, i da ne morate da koristite novčić, bilo koji drugi predmet od bakra će poslužiti.

„Ovo sam uradio sa svojim toaletom kada sam se uselio. Držeći ga pod blagim uglom, samo obrišite kamenac“, objašnjava on. Ovaj vrh funkcioniše jer novčić stvara hemijsku reakciju između bakra i kamena, što dovodi do njegovog raspadanja.

Baš zato što se koristi novčić, ovaj način uklanjanja kamenca ima popularni naziv „trik od 1 dinara“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com