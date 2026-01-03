Ni soda bikarbona ni sirće: U začepljeni odvod sipajte 1 neočekivani proizvod i rešiće vam problem

Ni soda bikarbona ni sirće, sipajte deterdžent za veš u začepljeni odvod, ostavite da odstoji neko vreme i problem je rešen.

Trik za koji mnogi nisu znali. Ne morate da zovete odmah majstora, samo sipajte ovo u začepljeni odvod i rešićete se neprijatnih mirisa i začepljenja

Zapušen odvod na sudoperi, lavabou ili kadi je prava noćna mora. Ne samo da sprečava oticanje vode, već može uzrokovati neprijatan miris.

Usluga vodoinstalatera je skupa, pa se sami pobrinite za taj problem. Nije vam potrebna čak ni skupa hemikalija iz prodavnice, možete da upotrebite ono što imate u kupatilu.

Već znate da u ovom slučaju pomažu soda bikarbona i sirće, ali postoji jedno sredstvo za higijenu koje čini čudo za začepljeni odvod. To je prašak za veš.

Enzimi koji se nalaze u prašku za pranje veša ne samo da razgrađuju masnoću i ulja u vašoj odeći, već to mogu učiniti i u odvodu. U šerpu od pola litra prokuvale vode dodajte 3 kašike praška za pranje veša – možete i više u zavisnosti od jačine praška i veličine odvoda.

Vruća voda će pomoći da se aktivira deterdžent i uklone skorele masnoće iz odvode.

Sipajte u odvod i pustite da mešavina deluje pola sata. Zatim pustite vruću vode da sve ispere.

Ako ne uspe iz prve, ponovite postupak. Možete upotrebiti i ofinger, onaj gornji žičani deo da progurate malo ostatke hrane i masnoća iz odvoda. Odmotajte žicu, pažljivo uvucite u odvod i povlačite gore-dole. Možete izvući prljavštinu i tvrdokorne ostatke koji su sprečavali nesmetan protok vode.

