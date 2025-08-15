Nije ni sirće ni soda, a ni kreda: Uklanja fleke sa odeće kao rukom, ostavite je samo na ovo mesto

Neverovatno je jednostavno, a nikad ne bi pretpostavili šta je u pitanju!

Ni sirće ni soda, a ni kreda – ovo uklanja fleke sa odeće kao rukom, samo je ostavite na ovo mesto.

Jedna majka iz Engleske, Čelsi Viston (27), otkrila je jednostavan i efikasan način da spasi omiljenu majicu svog sina od tvrdokornih mrlja. Nakon što je njen sin zaprljao belu majicu sladoledom, Čelsi je probala razne proizvode, uključujući Vanish, Elbow Grease i Pink Stuff, ali ništa nije dalo rezultate.

Obeshrabrena, obratila se za savet na Fejsbuku, gde su joj korisnici predložili da pokuša nešto jednostavno – da ostavi majicu da se osuši na suncu. Iako je bila skeptična, odlučila je da isproba ovaj prirodni metod. Nakon što je oprala majicu i ostavila je napolju na suncu, vratila se i sa iznenađenjem otkrila da je mrlja potpuno nestala.

Ovaj trik je postao njen omiljeni način za uklanjanje mrlja sa odeće, uključujući i one od trave. Čelsi sada troši manje novca na skupa sredstva za čišćenje i preporučuje ovaj metod svima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

„Ako mrlja ne nestane u potpunosti posle prvog sušenja na suncu, ponovite proces – operite odeću i ponovo je izložite sunčevoj svetlosti. Vremenom, mrlja bi trebalo da se potpuno ukloni,“ savetuje Čelsi.

