Nije ni sirće ni soda bikarbona: Kamenac u WC šolji najbolje i najlakše uklanja ovo sredstvo

Kamenac se nalazi u mnogim delovima našeg doma, od čajnika i mašina za pranje veša, do zavesa za tuš, i naravno toaleta.

Kamenac vreba u vodi, a posebno problema imaju oni koji žive u područjima sa tvrdom vodom. Najčešće se pojavljuje u WC šolji, što vremenom dovodi do promene boje porcelana.

Da bi uklonili i sprečili kamenac u WC šolji, nećete morati da koristiti skupa niti štetna hemijska sredstva, ali ni ekološka poput sode bikarbone ili sirćeta.

Ovo je najbolje sredstvo protiv kamenca

Dok mnogi ljudi koriste kombinaciju alkoholnog sirćeta i sode bikarbone da se otarase kamenca koji izaziva glavobolju, ekspertkinja za čišćenje Džen Nidam kaže da je najbolji način da ga se otarase kamen za čišćenje, plovućac.

Rekla je: „Uklonite kamenac sa dna WC šolje tako što ćete ga istrljati toaletnom četkom, a zatim nežno pređite preko tragova plovućcem“.

Zbog svoje jedinstvene strukture, odličan je za uklanjanje kamenca sa WC šolje.

Mnogi su takođe priznali da su zadovoljni ovim sredstvom za čišćenje toalet šolje, a jedna žena je napisala: „Tako sam zadovoljna ovim proizvodom. Sada ga koristim da sprečim da se kamenac vrati“, prenosi Express.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com