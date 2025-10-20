Nije ni sirće ni soda, već jedna neuobičajena stvar iz fižidera – otpušava sudoperu kao rukom

Da li pri ruci imate kockice leda?

Kako bi održali svoju kuhinju u savršenom stanju, neophodno je da se posvetimo higijeni, posebno kada je reč o sudoperi. Nedavno se na TikToku pojavio genijalan trik koji će vam pomoći da osvežite sudoperu i eliminišete neprijatne mirise i ostatke hrane bez trunke napora.

@dm3lt I swear I didn’t think anything from TikTok would ever actually work ♬ original sound – Desiree

Ovaj trik zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka: prvo, u sudoperu stavite ili prospite kockice leda. Ako imate opciju, uključite i mašinu za mlevenje otpadaka hrane u sudoperi. Ukoliko nemate, dovoljno je sipati vrelu vodu. Možete koristiti toplu vodu direktno iz slavine ili prethodno zagrejanu vodu koju sipate u sudoperu.

Ovaj jednostavan proces će eliminisati sve neželjene mirise koji dolaze iz odvoda sudopere.

Da biste održali svoju sudoperu i odvode čistima, izbegavajte bacanje jajašca i kore krompira u sudoperu.

