Nije samo za pranje zuba: Otkrivamo 3 sjajna načina da iskoristite pastu za čišćenje kuće

Većina nas misli da je pasta za zube namenjena isključivo održavanju blistavog osmeha, ali zahvaljujući blagim abrazivnim česticama i sredstvima za poliranje, može ukloniti mrlje, ogrebotine i nečistoće sa različitih površina.

Uklanjanje tvrdokornih mrlja

Prema preporuci magazina Better Homes and Gardens, pasta za zube je brzo rešenje za fleke na tepihu i tkaninama. Kada se prospe hrana ili piće, nanesite obilniju količinu paste direktno na mrlju i ostavite da se potpuno osuši. Nakon toga, prebrišite površinu krpom natopljenom toplom vodom, a ostatke uklonite usisivačem.

Isto tako, mrlje od kafe i čaja na šoljama lako nestaju ako ih istrljate vlažnom sunđerom premazanom pastom, a zatim isperete vodom. Za masne fleke u plastičnim posudama, namažite unutrašnjost slojem paste i ostavite preko noći – ujutru dovoljno je samo oprati sudove sapunom i vodom.

Prevencija zamagljivanja ogledala

Ako vam se ogledala zamagle posle vrućeg tuša, isprobajte ovaj trik: utrljajte tanki sloj paste za zube po staklu i obrišite je neposredno pre ulaska u kabinu. Film koji ostane sprečiće kondenzaciju pare i održati površinu čistom.

Alternativa je pena za brijanje – nanesite je na ogledalo, razmažite mekanim peškirom ili krpom od mikrovlakana i obrišite. Ovaj sloj deluje kao barijera protiv vlažnog vazduha i drži staklo bistrim.

Blistave fugne uz pomoć paste

Prljavština u fugnama često je tvrdokorna, naročito u kupatilu i kuhinji. Da biste ih osvežili, nanesite pastu za zube na staru četkicu za zube i energično istrljajte fugne. Blagi abrazivi će ukloniti naslage i posvetleti spojeve, a prostor će izgledati kao da je upravo sređen.

Uz samo jedan proizvod iz kupatila i par minuta rada, možete zaboraviti skupe i hemijski agresivne deterdžente. Isprobajte ove trika sa pastom za zube i otkrijte koliko jednostavno može biti održavanje vašeg doma!

