Nije sirće, a ni soda: Samo 1 obična stvar iz frižidera otpušava sudoperu dok pucnete prstima

Ova caka otpušava sudoperu i rešava vas zastoja vode dok pucnete prstima!

Da li pri ruci imate kockice leda? Ako ih imate, vaša sudopera će vam biti zahvalna. Kako bi kuhinja ostala besprekorno čista, važno je obratiti pažnju na mesta koja često zanemarimo – poput odvoda. Upravo tu se nakupljaju ostaci hrane, masnoća i neprijatni mirisi.

Nedavno se na TikToku pojavio trik koji je osvojio milione pregleda: sve što vam treba jesu kockice leda i malo soli. Ubacite ih direktno u sudoperu, pustite vodu i gledajte kako se odvod osvežava, dezinfikuje i – otpušava sudoperu dok pucnete prstima.

Bez hemikalija, bez ribanja, bez muke!

Koraci za čišćenje i otpušavanje

Ovaj trik zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka: prvo, u sudoperu stavite ili prospite kockice leda. Ako imate opciju, uključite i mašinu za mlevenje otpadaka hrane u sudoperi. Ukoliko nemate, dovoljno je sipati vrelu vodu. Možete koristiti toplu vodu direktno iz slavine ili prethodno zagrejanu vodu koju sipate u sudoperu.

Ovaj jednostavan proces će eliminisati sve neželjene mirise koji dolaze iz odvoda sudopere.

Da biste održali svoju sudoperu i odvode čistima, izbegavajte bacanje jajašca i kore krompira u sudoperu.

Jednostavno i genijalno!

Sledeći put kada vam se sudopera začepi ili kada osetite neprijatan miris, ne posežite za opasnim hemikalijama. Koristite moć leda i soli i uverite se kako ovaj jednostavan trik otpušava sudoperu kao rukom!

Imate li kockice leda? Isprobajte trik odmah i javite nam utiske!

