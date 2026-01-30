Nije sirće, a ni soda: Samo jedna obična jeftina stvar iz frižidera otpušiće sudoperu kao rukom

Bez hemije i muke: običan trik sa ledom otpušiće sudoperu, uklanja mirise, rešava začepljenja i vraća sjaj vašoj kuhinji – brzo i lako.

Jedna jeftina stvarčica iz frižidera otpušiće sudoperu u sekundi. Bez hemije i bez ikakve muke. I bez mirisa.

Da li pri ruci imate kockice leda? Ako ih imate, vaša sudopera će vam biti zahvalna. Kako bi kuhinja ostala besprekorno čista, važno je obratiti pažnju na mesta koja često zanemarimo – poput odvoda. Upravo tu se nakupljaju ostaci hrane, masnoća i neprijatni mirisi.

Nedavno se na TikToku pojavio trik koji je osvojio milione pregleda: sve što vam treba jesu kockice leda i malo soli. Ubacite ih direktno u sudoperu, pustite vodu i gledajte kako se odvod osvežava, dezinfikuje i – otpušiće sudoperu.

Bez hemikalija, bez ribanja, bez muke. Ovaj trik ne samo da čisti, već i otpušava sudoperu kao rukom – idealan za blage zapušenosti i neprijatne mirise. Isprobajte ga večeras i javite da li je i kod vas radio čudo.

@dm3lt I swear I didn’t think anything from TikTok would ever actually work ♬ original sound – Desiree

Ovaj trik zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka: prvo, u sudoperu stavite ili prospite kockice leda. Ako imate opciju, uključite i mašinu za mlevenje otpadaka hrane u sudoperi. Ukoliko nemate, dovoljno je sipati vrelu vodu. Možete koristiti toplu vodu direktno iz slavine ili prethodno zagrejanu vodu koju sipate u sudoperu.

Ovaj jednostavan proces će eliminisati sve neželjene mirise koji dolaze iz odvoda sudopere.

Da biste održali svoju sudoperu i odvode čistima, izbegavajte bacanje jajašca i kore krompira u sudoperu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com