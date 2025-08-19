Nije sirće: Jedan sastojak iz kuhinje stvarno najbolje uklanja i do 99% pesticida s voća i povrća

Leto donosi obilje svežeg voća i povrća, ali na njihovoj površini često ostaju ostaci pesticida. Ako mislite da je sirće najbolji način čišćenja, pripremite se na iznenađenje – eksperti preporučuju daleko efikasniju i jeftiniju metodu.

Soda bikarbona i voda – vaš novi tandem za čistoću

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Agricultural and Food Chemistry, namakanje voća i povrća u otopini sode bikarbone i vode tokom 12 do 15 minuta uklanja između 96 i 99% pesticida. Nakon ovog postupka dovoljno je kratko isprati plodove čistom vodom kako biste bili sigurni da ste eliminisali i najtvrdokornije hemijske ostatke.

Kako soda bikarbona razgrađuje pesticide

Soda bikarbona je lužnata supstanca koja pomaže da se molekuli pesticida razbiju i otpuštaju iz vlakana namirnica, pa se lako isperu vodom. Uz to, sasvim je bezbedna za upotrebu, a i vrlo pristupačna – štedi vaš novčanik, a čuva i zdravlje.

Treba li prati i organsko voće i povrće?

Iako se organski proizvodi uzgajaju bez hemijskih sredstava, često se pakuju i prodaju zajedno sa tretiranim namirnicama. Ako želite da budete potpuno sigurni, i njih namočite u rastvor sode bikarbone pre ispiranja. Nikada ne škodi biti dodatno oprezan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com