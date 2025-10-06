Nije sirće ni soda bikarbona, a ni paracetamol: Pegla će posle ovoga biti kao nova

Nije potrebno davati novac na specijalizovana sredstva – imate u kući sve što vam treba.

Nije ni sirće ni soda bikarbona, a pegla će biti kao nova!

Kada se desi da se tkanina zalepi za grejnu ploču pegle, čišćenje može biti izazov čak i nakon upotrebe sode bikarbone i sirćeta.

Evo alternativnih metoda koje možete koristiti.

Jedna metoda uključuje upotrebu sveće. Zagrejte peglu, isključite je, i pređite voštanim delom sveće preko zagorelog mesta. Zatim, uzmete staru vlažnu krpu, stavite je ispod pegle s voštanom stranom, i lagano peglajte preko vlažne krpe. Ubrzo ćete primetiti da su se zagoreli ostaci odvojili od metalne ploče.

Ako želite jednostavniju opciju, možete koristiti pastu za zube. Nanesite pastu za zube na vlažnu krpu i trljajte preko grejne ploče pegle. Zatim, obrišite peglu vlažnom, pa suvom krpom. Ukoliko prljavština nije u potpunosti uklonjena, ponovite postupak. Za tvrdokorne mrlje, nanesite pastu za zube direktno na mrlju, ostavite je oko pola sata, a zatim je obrišite vlažnom, pa suvom krpom.

