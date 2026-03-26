Nije sirće ni soda bikarbona: Samo 1 jeftina stvar iz frižidera otpušava sudoperu kao rukom (video)

Nije sirće ni soda. Sledeći put kad vam se začepi odvod od sudopere stavite mnogo kockica leda. Jednostavna, jeftina i genijalna caka.

Imate li kockice leda u zamrzivaču? Eto, to je cela tajna! Pogledajte viralni trik koji otpušava sudoperu kao rukom – brzo i lako. Nije ni sirće ni soda bikarbona.

Sudopera zagušena, a hemikalije ne pomažu? Ovaj jednostavan trik otpušava sudoperu kao rukom i rešava problem za minut.

Da li pri ruci imate kockice leda? Ako ih imate, vaša sudopera će vam biti zahvalna. Kako bi kuhinja ostala besprekorno čista, važno je obratiti pažnju na mesta koja često zanemarimo – poput odvoda. Upravo tu se nakupljaju ostaci hrane, masnoća i neprijatni mirisi.

Nedavno se na TikToku pojavio trik koji je osvojio milione pregleda: sve što vam treba jesu kockice leda i malo soli. Nije sirće ni soda bikarbona. Ubacite kockice leda direktno u sudoperu, pustite vodu i gledajte kako se odvod osvežava, dezinfikuje i – otpušava sudoperu kao rukom.

Koraci za čišćenje i otpušavanje

Ovaj trik zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka: prvo, u sudoperu stavite ili prospite kockice leda. Ako imate opciju, uključite i mašinu za mlevenje otpadaka hrane u sudoperi. Ukoliko nemate, dovoljno je sipati vrelu vodu. Možete koristiti toplu vodu direktno iz slavine ili prethodno zagrejanu vodu koju sipate u sudoperu.

Ovaj jednostavan proces će eliminisati sve neželjene mirise koji dolaze iz odvoda sudopere.

Da biste održali svoju sudoperu i odvode čistima, izbegavajte bacanje jajašca i kore krompira u sudoperu.

Sledeći put kada vam se sudopera začepi ili kada osetite neprijatan miris, ne posežite za opasnim hemikalijama. Koristite moć leda i soli. Uverite se da ovaj jednostavan trik otpušava sudoperu kao rukom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com