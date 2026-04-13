Nije sprej, a ni hemija: Ova stvar na čarapi najbolje tera krpelje

Jednostavan trik protiv krpelja postao je viralni hit – potrebna vam je samo jedna stvar iz kuće koja tera krpelje kao rukom.

Proleće i boravak u prirodi imaju svoju lepu stranu, ali i onu manje prijatnu – krpelje! Ko je makar jednom imao neprijatno iskustvo, zna koliko mogu da pokvare uživanje u šetnji ili radu u dvorištu. Ipak, jedan jednostavan trik protiv krpelja poslednjih dana izazvao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama jer efikasno tera krpelje

Naime, jedna žena je pokazala kako se snašla na krajnje praktičan način. Umesto skupih sprejeva i hemijskih sredstava, posegnula je za nečim što svi imamo kod kuće – običnom lepljivom trakom. Ideja je toliko jednostavna da se mnogi pitaju kako je se ranije nisu setili.

Trik funkcioniše tako što se traka (dvostruka samolepljiva) obmota oko donjeg dela nogavica ili čarapa. Na taj način, krpelji koji pokušavaju da se popnu uz nogu jednostavno ostaju zalepljeni i ne dolaze u kontakt sa kožom.

Fotografija koja kruži internetom, na kojoj se vidi više krpelja zalepljenih za traku, dodatno je podgrejala interesovanje i uverila mnoge da ovaj trik protiv krpelja zaista može da pomogne. Ljudi su podeljeni – dok jedni ne mogu da veruju koliko je metoda efikasna, drugi priznaju da će je sigurno isprobati već pri sledećem izlasku u prirodu.

Ono što ovaj trik koji tera krpelje izdvaja od ostalih jeste njegova praktičnost.

Ne zahteva nikakvu posebnu pripremu, ne košta gotovo ništa i može se primeniti odmah. Posebno je koristan za rad u bašti, šetnje kroz visoku travu ili izlete van grada.

Ipak, važno je naglasiti da nijedna metoda nije stopostotna zaštita. Ukoliko primetite krpelja na koži, potrebno je reagovati brzo i pravilno ga ukloniti, jer duži boravak krpelja na koži povećava rizik od infekcija.

Ovaj trik koji tera krpelje je dobra zaštita, ali ne treba se osloniti samo na nju. Obavezno pregledajte telo nakon boravka napolju i nosite odgovarajuću garderobu i uživanje u prirodi biće mnogo bezbrižnije.

