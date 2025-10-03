Nikad lakši način skidanja nalepnica s tegli: Treba vam samo jedna namirnica iz kuhinje

Ponovno korištenje staklenih tegli štedi novac i smanjuje otpad, ali uklanjanje tvrdokornih nalepnica često zna da bude zamorno; jednostavan trik s običnim alkoholnim sirćetom rešava problem bez skupih sredstava i puno truda.

Kako primeniti metodu s sirćetom

Natopite papirnati ubrus ili vatu običnim sirćetom, prislonite ih na nalepnicu i ostavite da deluje najmanje 15 minuta, a mnogi preporučuju i do 45 minuta za sigurniji efekat.

Nakon stajanja nalepnica bi trebalo da lako sklizne s površine; čak i ako ostane lepljivi trag, dovoljno je oprati teglu toplom vodom i deterdžentom i lagano protrljati grubom stranom sunđera kako bi se lepak uklonio gotovo bez napora.

Zašto je ovaj trik praktičan

Alkoholno sirće je jeftina, često već dostupna namirnica u domaćinstvu i ne ostavlja jake hemijske mirise; metoda ne stvara nered i može se uklopiti u svakodnevno pranje posuđa.

Kome se posebno isplati

Ovaj postupak je idealan svima koji žele ponovo da iskoriste tegle za zimnicu, čuvanje umaka ili dekoraciju, a pritom žele da izbegnu skupa sredstva za čišćenje i dugo ribanje.

Kratki savet za najbolje rezultate

Ako nalepnica i dalje ne popušta, produžite vreme delovanja sirćeta ili ponovite postupak; pri uklanjanju lepljivih ostataka koristite toplu vodu i deterdžent pre snažnijeg ribanja sunđerom.

