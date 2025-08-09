Nikad ne bacajte iz kuće ovih 5 stvari, veruje se da čuvaju dom i da s njima odbacujete sreću i blagostanje

Stara narodna verovanja, koja mnogi i dalje poštuju, kažu da pet stvari iz kuće nikako ne bi trebalo da bacate. Nasuprot onima kojih treba što pre da se rešite, smatra se da ove stvari čuvaju dobru energiju u domu.

Psiholozi smatraju da je nivo praznoverja uslovljen nivoom obrazovanja, a vi prosudite sami da li ćete i u šta da verujete

1. Hleb

Hleb se u mnogim kulturama, pa i kod nas, smatra svetom hranom. Simbolizuje sreću i blagostanje, pa je zabranjeno bacati ga. Bolje je da ga osušite i mrvice date pticama, nego da bacite u đubre.

2. So

So se tretira isto kao hleb. Pored toga se ne savetuje da je pozajmljujete nikome, jer tako blagostanje izlazi iz kuće.

3. Fotografije

Možete uništiti samo one fotografije koje prikazuju vaše neprijatelje i to pod uslovom da niste sa njima na slikama. U suprotnom, rizikujete da privučete bolesti i druge probleme.

4. Sat

Sat je energetski povezan sa vlasnikom i možete ozbiljno nauditi osobi čiji sat uništite. Možete baciti samo one satove koje ne možete da popravite.

5. Novčanik

Novčanik je finansijski talisman, pa čak i ako je bezvredan, nemojte ga bacati. Kad kupite novi novčanik, držite ga nekoliko dana u kući, a zatim u njega prebacite postepeno nešto novca, polako prekidajući vezu sa starim novčanikom. Držite ga u kući koliko god možete.

