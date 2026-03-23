Nikad ne bacajte pokošenu travu: Postoji genijalan način da je iskoristite

Košenje trave leti zna da bude naporan posao, pogotovu ako imati veliku površinu koja treba da se uredi. Otkrivamo vam šta trebate da uradite sa pokošenom travom, u svakom slučaju, nikad ne bacajte travu u smeće.

Travu možete da iskoristite na brilijantan način, a postoji čak četiri načina:

1. Ostavite je na travnjaku da se osuši

Ne smete stalno da radite ovo, ali prilikom svakog četvrtog košenja, travu jednostavno ostavite onako kako sta pokosili da istrune na zelenoj površini. Tako će zemlja dobiti prirodan materijal, ali će se zadržati i potrebna vlaga zemljišta tokom vrelih letnjih dana.

2. Prirodni malč

Travu koju ste pokosili, stavite oko paradajza, paprika, jagoda. Ovim postupkom biljke će dobiti hranljivo đubrivo, a takođe će sprečiti i rast korova oko njih i zemlja će takođe zadržati svoju potrebnu vlagu za pravilno razvijanje ovim biljaka.

3. Đubrivo

Napravite organsko đubrivo. Napunite kantu od pet litara 1/3 delom sveže trave, a zatim je napunite vodom. Za nedelju dana dobićete odlično đubrivo. Zalivajte ovim vaše biljke.

4. Dajte je životinjama

Pokošena trava je prava hrana za koze, ovce, krave, pa čak i guske. Kokoške obožavaju svežu travu. A osušena trava se daje zečevima. Samo, ne radite ovo ako je trava tretirana pesticidima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com