‘Nikad ne perem veš na 40 stepeni’: Eksperti nam otkrivaju ono o čemu proizvođači mašina ćute

Pa ipak mnogi ljudi koriste ovaj program pranja svakodnevno.

Svaka veš mašina nudi program pranja na 40°C. Naizgled se čini kao idealno rešenje za pranje određenih materijala, ali u suštini ovaj program ne čini ništa drugo do trošenja struje. Istu garderobu možete dobro oprati i na nižoj temperaturi.

Ovako se više ne pere

Pranje na 40 °C ima mnogo nedostataka. Među najvećima je činjenica da vam se veš jednostavno može zgužvati, a nakon toga ne možete učiniti ništa i završićete sa uništenom odećom, čak i onom vrlo skupom. Ova metoda pranja takođe uzrokuje brzo pranje vaše odeće i ispiranje boja. Ako se, na primer, radi o osetljivoj tkanini, može se brzo oštetiti. I ne zaboravimo još jednu stvar koja je danas vrlo važna, a to je jednostavno prevelika potrošnja energije.

Čak i okretanjem prekidača desetak stepeni niže, odnosno na 30°C , može se postići zanimljiv učinak. Pre svega se trebate rešiti predrasuda koje se na ovaj način ne možete oprati. Zapravo, iznenadićete se koliko su današnje veš mašine sposobne, pogotovo kada u njih ubacite kvalitetan prašak za pranje veša. One na tržištu dostupne su za celu plejadu različite odjeće, bilo da se radi o beloj ili šarenoj odeći, vunenoj odeći ili funkcionalnim predmetima.

Postoji nekoliko važnih stvari koje morate imati na umu kada koristite ovu metodu pranja. Pre svega, ako imate vidljivu i značajnu mrlju na odeći, dobro ju je prvo tretirati posebnim sredstvom jer se nakon toga bolje ispire. Kod pranja na 30 °C može se preporučiti duže vreme pranja, što dovodi do pouzdanog uklanjanja mrlja.

Veliki razlozi za promenu

S 30°C vam možda ponestane mašte, ali možete puno niže, čak do 20°C. Da, čak i na toj temperaturi može se prati bez problema. Za to postoje posebni programi, a moderne veš mašine vrlo su učinkovite pa se i u ovom načinu rada može dobro oprati. Vaš veš će tada trajati duže, a boje će mu ostati zaštićene.

Dakle, rezimirajmo. Nema previše razloga zašto biste se ipak trebali prati na 40°C. Danas ćete samo oštetiti skupu odeću koju ćete morati češće menjati, a uz to ćete potrošiti i nepotrebnu količinu energije. A to je kombinacija koju niko ne želi, zar ne? Pa zašto ne biste ostavili svoje predrasude po strani i isprobali pranje na 20 do 30°C

