Nikad nemojte koristiti karticu u ovih 5 situacija: Keš je jedina sigurna opcija

Finansijski stručnjaci objašnjavaju: u ovih 5 situacija keš je jedina odbrana od krađe, naknada i prevare

U današnje vreme, većinu kupovina koje obavljamo možemo obaviti karticom ili čak samo dodirom telefona. Ipak, finansijski stručnjaci savetuju da uvek nosite barem malo gotovine – i čak preporučuju da je koristite za određene kupovine.

Stručnjaci su otkrili koje su situacije kada bi trebalo plaćati gotovinom, piše Bestlifeonline.

1. Stvari koje možete vratiti

Ako znate da biste na kraju mogli vratiti nešto što ste kupili, svakako koristite gotovinu. To kaže Stiven Holms, finansijski stručnjak. On je i viši investicijski savetnik u iCash-u.

Prema Holmsu, mnogi ljudi odustaju od isprobavanja stvari u prodavnici. Umesto toga, kupe dve ili tri veličine iste košulje ili pantalona. Isprobaju ih kod kuće i vrate veličine koje im ne trebaju. Ipak, verovatno ćete morati da pričekate da dobijete svoj novac natrag. To se dešava ako ste platili bilo čime osim gotovinom. Većina prodavnica automatski Vam vraća novac prema izvornom obliku plaćanja. To je ono što ste koristili za kupovinu.

“Novac bi bio vraćen na Vašu kreditnu karticu ako ste je koristili. Ipak, novac se ne pojavi uvek na Vašem računu odmah. Nekada morate čekati nekoliko dana.“ Ali, ako Vaš račun pokazuje da ste kupovinu platili gotovinom, prodavnica će Vam nadoknaditi isti iznos. “Gotovinska plaćanja vraćaju se odmah nakon što se proizvodi vrate“, objašnjava Holms.

2. Kupovine koje obavite tokom putovanja

Kada odlučite da se nečim počastite na odmoru, korišćenje gotovine Vam može pomoći. Tako ćete izbeći neke ozbiljno šokantne troškove. Karter Seut, finansijski savetnik, kaže da je pametnije plaćati gotovinom kada putujete. Plaće karticama moglo bi Vam doneti dodatne naknade.

“Ako se nalazite u drugoj zemlji, korišćenjem kreditne kartice moglo bi Vam se naplatiti pozamašna naknada za inostrane transakcije”, upozorava.

Korišćenje gotovine takođe Vas može sprečiti od slučajnog prekomernog trošenja tokom putovanja. To tvrdi Seut. “Ako idete na odmor i želite da potrošite samo određenu količinu novca, gotovina Vam može pomoći. Tako ostajete na pravom putu da ispunite svoje proračunske ciljeve”, objašnjava.

3. Vaša mala svakodnevna potrošnja

Ipak, gotovina ne bi trebalo da bude samo Vaša valuta kada putujete. Takođe bi trebalo da koristite ovaj oblik plaćanja za mnoge svoje svakodnevne transakcije. To smatra Majkl Kolins, profesor finansija na Endicott Collegeu.

“Male kupovine, poput namirnica, trebalo bi da se obavljaju gotovinom. To je zato što je iznos novca koji se razmenjuje minimalan. Korišćenje gotovine odvraća ljude od impulsivne kupovine”, kaže on.

Korišćenje gotovine može Vam pomoći da efikasnije proračunate svoju svakodnevnu potrošnju. Tako Vas sprečava da preterate. “Takođe je važno koristiti gotovinu za male kupovine. Time izbegavate naknade za prekoračenje povezane s debitnim i kreditnim karticama”, dodaje Kolins.

4. Kupovina korišćenje/second hand robe od onlajn prodavaca

Mrežna tržišta poput Fejsbuka ili Craigslista su izvrstan način da se uštedi. Ljudi štede kupujući polovne proizvode od nekoga drugoga. Ali Džejk Hil, finansijski stručnjak, upozorava da se za te transakcije ne koriste bilo kakve platne metode.

“Kupovine na Craigslistu ili velike kupovine preko stranca uvek su najbolje s gotovinom. Pružanje osetljivih informacija ljudima koje ne poznajete nikada nije dobra ideja”, kaže Hil.

5. Gorivo

Sledeći put kad plaćate gorivo, posegnite za gotovinom umesto karticom. To savetuje Bil Rajs, sertifikovani finansijski konsultant. “Možda ste primetili da većina benzinskih stanica nudi popust za gotovinsko plaćanje”, kaže.

Forbes objašnjava da stanice označavaju više cene za kartično plaćanje. Time nadoknađuju naknade za transakcije banaka. Razlika negde može da bude i do 40 centi. “Prilikom plaćanja goriva najbolje je platiti gotovinom. Tako ćete iskoristiti popuste”, potvrđuje Rajs.

Vilijam Bevins, ovlašćeni finansijski savetnik, kaže da Vas plaćanje u gotovini takođe može sprečiti da budete prevareni dok točite gorivo.

“Kriminalci su koristili pumpe benzinskih stanica. Opremali su ih zlonamernim uređajima poznatim kao ‘skimmeri’. Oni se mogu koristiti za krađu podataka sa Vaše kreditne kartice. Vi to uopšte ne znate”, upozorava Bevins.

