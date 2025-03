Nikad nemojte ovde da krijete novac: Lopovi uvek provere baš to mesto u kući

Nikad nemojte ovde da krijete novac – baš to mesto u kući uvek proveravaju!

Volimo da mislimo da smo super lukavi i pametni kada je u pitanju skrivanje dragocenosti ili drugih važnih predmeta kao što su dokumenti, nakit, pa čak i gotovina. Nemaju svi veliki, teški sef u svom domu, a sefovi u bankama su uglavnom za stvari do kojih ne morate često da dolazite.

Nažalost, provalnici znaju igru jer je to deo njihovog života. Prema Reader’s Digest-u, evo nekih najboljih mesta na kojima provalnici uvek traže kada provale u kuće.

Prvo mesto koje provalnici proveravaju

Počnimo sa prvim mestom, koje ima nekoliko skrovišta u koja želimo da se zakunemo, ali ne bi trebalo. Put do spavaćih soba, posebno do glavne spavaće sobe, je na prvom mestu gde će većina dragocenosti biti skrivena. Od nakita do dodatnog novca, čak i oružja i recepata, možda se čini kao savršeno mesto, ali to je najstariji trik u priručniku za lopove ako hoćete.

Nakon što vam preokrenu dušek, oni prelaze na ćoškove, rupe i visoke police u ormarima, kao i na komoda ili fioke ili ormar u vašoj spavaćoj sobi. Ako želite da sakrijete vredne stvari baš tamo, onda ih jasno označite nečim poput „liste klubova knjiga“ ili „slike beba“ prema Reader’s Digest-u. Takođe možete da sakrijete predmete u par svetlih čarapa ili prstiju čizama ili cipela, za koje je potrebno više vremena da se pronađu lopovima koji žuri da uđe i izađe.

Vaš ormarić za lekove je takođe prva stanica, pa prema Reader’s Digest-u, bočice na recept kao skrovišta nisu nešto što će vas zaštititi od krađe pošto lopovi mogu da prodaju lekove ili možda žele da ih sami koriste.

Ovo važi i za prazne flaše od pića, ili iza pića i vina.

Nisu svi sefovi napravljeni jednaki

Ovo se verovatno podrazumeva, ali mali, prenosivi sef može sprečiti vašu decu da ne diraju vredne predmete, ali provalnik će samo uzeti celu stvar, tako da su beskorisni od lopova kada se jednom pronađu.

Kuhinja

Zamrzivač je omiljena opcija za lopove, ali najverovatnije neće kopati po svakom predmetu, pa ako želite da sakrijete bilo šta unutra, onda stavite dragocenosti u staru zamrznutu kesu borovniae, na primer.

Samo izbegavajte i kutije za kolačiće.

Koferi

Nekada su koferi izgledali kao savršeno mesto, ali provalnici su sada na tome. Iako je to možda dobro mesto za skrivanje poklona za svoju porodicu, lopovi će ih otvoriti u trenu.

Fioke

Baš kao i u vašoj spavaćoj sobi, fioke su lake za provalnike da brzo pređu, pa ih sve izbegavajte.

