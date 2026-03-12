Nikad se ne bi setili: Ovo sredstvo skida kamenac i čisti pločice bolje od ičeg što ste probali

Sredstvo za uklanjanje laka za nokte, napravljeno na bazi acetona, Nikad se ne bi setili da ga upotrebite za čišćenje kuće.

Zašto nam ovo nisu ranije rekli? Ovo sredstvo uklanja najtvrdokorniji kamenac, a pločice sijaju kao nove. Nikad se ne bi setili koje je to sredstvo. Pogledajte o čemu je reč!

Svaka žena ima ovo sredstvo u kupatilu, a malo koja zna da od njega kuća blista.

Sredstvo za uklanjanje laka za nokte, napravljeno na bazi acetona, pogodno je ne samo za čišćenje noktiju od laka.

Može se koristiti i u druge svrhe:

Uklanjanje mastila sa odeće

Ako je olovka bila u prednjem džepu i mastilo je iscurilo, onda ne bi trebalo odmah da izbacite košulju. Mrlju možete obrisati tečnošću na bazi acetona i mrlja će se skinuti. Ostaje samo da operete košulju.

Čišćenje tastature

Mnogo smeća se nakuplja u tastaturi. To su čestice prašine, sve vrste mrlja i mrvica. Ovo govori ne samo o izgledu tastature, već o njenim funkcijama. Tečnost na bazi acetona će pomoći u čišćenju tastature. Da biste pojednostavili zadatak, možete koristiti pamučnu podlogu i četkicu za zube.

Čišćenje česmi i slavina

Nakon kupanja, plak ostaje na slavinama i glavi tuša. Nikad se ne bi setili da odstranjivač laka za nokte nanesete na sunđer i prebrišete po svim površinama. Ovo će se osloboditi plaka i mrlja.

Čišćenje mrlja na podovima od pločica

Ako se na podu sa pločicama, na primer, u kuhinji pojave strane mrlje i ne obrišu se, onda se mogu ukloniti salvetom i sredstvom za uklanjanje laka za nokte. Nakon čišćenja, pločice se isperu sapunom i obrišu. Ipak, ovo ne treba koristiti na drvenim podovima jer se može skinuti lak.

