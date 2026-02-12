Nikad više ne bacajte pepeo iz peći! Stavila sam samo šaku u ćošak kuće i rešila problem koji nas zimi sve izluđuje

Pepeo u ćošku kuće nije prljavština već spas. Saznajte kako da rešite kondenzaciju na prozorima i buđ na zidovima uz jedan stari trik.

Zaboravite na skupe apsorbere – pepeo u ćošku kuće rešava vlagu koju svi mrzimo

Čim krene loženje i zatvorimo prozore, kreće ona ista muka – stakla se magle, a iz ćoškova počinje da izbija onaj težak miris vlage. Godinama sam bacala pare na plastične kutijice i tablete iz prodavnice, dok me jedna baka nije pitala: „Crna dete, što bacaš blago iz peći?“. Verujte mi, posle toliko vremena shvatiš da su najjednostavnije stvari zapravo najbolje.

Zašto pepeo u ćošku kuće zapravo radi posao?

Pepeo od drveta je kao sunđer koji ne vidite. On je pun sitnih pora koje bukvalno usisavaju višak vlage iz vazduha pre nego što ona stigne da se zalepi za vaš hladan zid i stvori buđ.

Kako da ovo izvedete bez nereda

Ljudi mi se stalno žale da im je pepeo prljav, ali fora je u tome što svi misle da ga samo treba prosuti. Evo kako ja to radim, a da kuća ostane cakum-pakum:

Samo čisto drvo: Ako ložite ugalj, zaboravite na ovo. Treba vam onaj fini, sivi prah od bukovine ili hrasta.

Prosejavanje: Uzmite staru cediljku i odvojite krupne komade. Treba vam samo najfiniji prah.

Trik sa činijom: Stavite šaku-dve u malu ukrasnu posudu. Sakrijte je iza zavese ili u ćošak gde se najviše skuplja rosa.

Zamena: Kad vidite da je pepeo postao grudvasti, znači da je „popio“ svu vlagu koju je mogao. Vreme je za novu turu.

Iskreno, najveća greška koju možete da napravite je da ostavite pepeo predugo. On nije večan. Kad odradi svoje, samo ga izbacite u saksije ili baštu – to je najbolja hrana za cveće.

Gde ljudi najčešće greše?

Ako stavite vlažan pepeo koji je pokupio kišu napolju, napravićete samo još gori haos. On mora biti „barut“ suv da bi izvukao vlagu iz vašeg zida. Takođe, ovo nije magija – ako vam krov prokišnjava, pepeo vam neće pomoći, ali za vlažne prozore je zakon.

Pitanja koja nam često postavljate

1. Da li će mi kuća smrdeti na dim?

Neće. Čist pepeo nema onaj oštar miris dima. Zapravo, on upija mirise kuvanja i duvana bolje od bilo kog spreja.

2. Koliko posuda mi treba za jednu sobu?

Dovoljna je jedna veća šolja pepela u najkritičnijem ćošku. Ako je soba velika, stavite dve – jednu kod prozora, drugu kod spoljnog zida.

3. Da li je opasno za decu i ljubimce?

Nije otrovno, ali nije ni prijatno ako se prospe. Zato ga držite na stabilnom mestu, u težoj posudi koju ne mogu lako da prevrnu.

A kako se vi borite sa vlagom ove godine? Da li i vi bacate ovaj „sivi prah“ u kantu, ili ste znali da vredi više od polovine hemije iz prodavnice? Pišite mi u komentarima svoja iskustva, baš me zanima da li je još nekom baka otkrila ovu tajnu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com