Nikad više nećete bacati novac na renoviranje – uz ovaj jednostavan trik svaka soba u kući izgleda super

Male sitnice koje mogu značajno poboljšati izgled vašeg prostora.

Osvežite svoju malu dnevnu sobu ovim izmenama koje će vizuelno proširiti prostor!

Odbacite pravilo „manje je više“: Ponekad je više bolje, posebno kada su u pitanju uzorci. Kombinujte različite šare da dodate bogatstvo svom prostoru.

Budite oprezni sa izborom fotelja: Birajte fotelje sa prostranim sedištima i diskretnim naslonima za ruke kako biste naglasili dubinu prostora. Ovo će stvoriti utisak prostranosti čak i u najmanjim prostorijama.

Igrajte se materijalima i teksturama: Neutralni dekor može biti dinamičan ako koristite različite materijale i teksture. Kombinujte bele zidove sa pastelnim zavesama i zanimljivim tepisima da dodate dimenziju prostoru.

Kombinujte jastuke: Unapredite svoje sedenje jastucima u kontrastnim bojama i šarama. Postavite ih u parove da biste svom prostoru dodali vizuelni interes i udobnost.

Naglasite jedan komad nameštaja: Izaberite poseban komad nameštaja i postavite ga kao centralni fokus vaše dnevne sobe. Okružite ga niskim nameštajem kako biste naglasili njegovu važnost i stvorili uravnotežen izgled prostora.

Iskoristite ove savete da svoju malu dnevnu sobu pretvorite u prostor koji odiše stilom i funkcionalnošću!

