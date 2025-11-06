Nikada ne koristite ovo posuđe! Izaziva opasne bolesti

Nelepljivi tiganji sa PTFE premazom mogu biti opasno posuđe – oslobađaju hemikalije povezane s bolestima jetre, štitne žlezde i plodnošću.

Zvuči poznato? Spremate ručak, tiganj pucketa, a premaz se već odavno ogulio. „Ma nije strašno“, pomislimo – ali upravo tu grešimo. Opasno posuđe ne mora da izgleda otrovno da bi bilo štetno.

Šta je problem?

Većina nelepljivih tiganja sadrži politetrafluoroetilen (PTFE), poznat kao teflon. Kada se zagreje preko 260°C – što se lako dešava kod prženja – ovaj premaz počinje da oslobađa toksične gasove. Dugoročno, to može uticati na jetru, štitnu žlezdu, plodnost, pa čak i povećati rizik od raka.

Još jedan skriveni rizik?

Silikonsko posuđe za pečenje. Iako deluje bezbedno, nova istraživanja pokazuju da tokom pečenja može oslobađati siloksane – hemikalije koje migriraju u hranu i vazduh.

Šta umesto toga?

Bezbedne alternative:

Staklo – inertno, ne reaguje s hranom, idealno za pečenje.

Keramika – odlična za kuvanje, ne sadrži štetne premaze.

Nerđajući čelik – dugotrajan, bezbedan, lako se održava.

Liveno gvožđe – prirodno nelepljivo kada se pravilno koristi.

FAQ FORMAT:

Da li je svaki nelepljivi tiganj opasan?

– Ne, ali ako je oštećen ili se koristi na visokim temperaturama, rizik raste.

Kako da prepoznam PTFE premaz?

– Obično je crn, gladak i sjajan. Proverite deklaraciju — ako piše „nelepljivi premaz“, verovatno sadrži PTFE.

Da li silikonski kalupi za pečenje mogu biti štetni?

– Mogu, naročito pri visokim temperaturama. Birajte proverene brendove i ne koristite ih iznad preporučenih vrednosti.

Koje posuđe je najbezbednije za svakodnevnu upotrebu?

– Staklo, keramika i nerđajući čelik su najpouzdaniji izbori.

Kako da očistim liveno gvožđe bez oštećenja?

– Samo topla voda i nežna četka. Izbegavajte deterdžente – oni uklanjaju zaštitni sloj.

Nepravilno korišćenje opasnog posuđa – naročito oštećenih nelepljivih tiganja i silikonskih kalupa – može imati ozbiljne posledice po zdravlje. Iako deluju praktično i svakodnevno, upravo ti predmeti mogu biti izvor toksičnih hemikalija koje se povezuju sa bolestima jetre, štitne žlezde, plodnošću i disajnim putevima.

Zato je važno da ne ignorišemo znakove habanja, jer upravo tada obično koristimo opasno posuđe koje može ugroziti zdravlje. Umesto toga, birajte bezbedne alternative: staklo, keramiku, nerđajući čelik i liveno gvožđe. Ove opcije ne samo da su dugotrajnije, već i ne ugrožavaju zdravlje vaše porodice.

Zdravlje počinje u kuhinji – a bezbedno posuđe je prvi korak.

