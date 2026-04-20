Nikada ne perite ovaj veš u hladnoj vodi, ostaviće tragove

Pranje veša verovatno vam je postala rutinska stvar i svako ko obavlja kućne poslove veoma dobro poznaje svoj posao. Ipak, potrebno je znati koja odeća se bolje pere u hladnoj, a koja u toploj vodi i zašto. Ovaj veš nikada ne perite u hladnoj vodi, nema zadovoljavajućeg efekta.

Hladna voda ima svoju svrhu u svakodnevnom pranju. S jedne strane, smanjuje potrošnju energije jer mašina za pranje veša ne mora da zagreva vodu, a istovremeno pomaže u očuvanju određenih tkanina. Međutim, važno je razmišljati i o higijeni.

Mada koristimo deterdžent, ponekad hladna voda jednostavno ne čisti tako efikasno kao toplija voda. Osim ako ne perete osetljive ili šarene stvari, topla ili vruća voda je često bolji izbor, posebno za sledeće materijale i predmete.

Bez obzira da li perete stolnjake ili odeću sa tvrdokornim mrljama, vruća voda je najbolji izbor za uklanjanje prljavštine. Hladna voda manje reaguje sa deterdžentom i teže je ukloniti masnoću i prljavštinu.

Peškiri i posteljina

Preporuke da se peškiri i posteljina ne peru u vodi toplijoj od 40ºC, ipak, bolje je to učiniti u vrućoj vodi kako bi se efikasno uklonile bakterije i grinje, posebno kod novih komada. Sve što dolazi u kontakt sa kožom nikada ne perite u hladnoj vodi, najbolje ih je prati na višim temperaturama.

Odeća koju treba dezinfikovati

Ako ste vi ili neko u domaćinstvu bolesni, sve kontaminirane predmete treba oprati u vrućoj vodi kako bi se ubile bakterije. To uključuje peškire, posteljinu i odeću (pidžame, trenerke…) koja je bila u kontaktu sa bolešću.

Beli i svetli veš

Kao i jako zaprljane predmete, beli i svetli veš treba prati u toploj ili vrućoj vodi. Ovo olakšava uklanjanje mrlja i obezbeđuje higijensku čistoću. Ako je bleđenje zabrinjavajuće, topla voda je dobar kompromis.

Pletenine i sintetičke tkanine

Određene tkanine se bolje peru u toplijoj vodi, uključujući pletenine (koje danas najčešće nisu napravljene od prave vune) i sintetiku (što posebno važi za takozvane tehničke materijale koji se koriste u sportskoj odeći). Hladna voda otežava uklanjanje prljavštine sa vlakana, a deterdžent se ne razlaže pravilno, što može ostaviti tragove na odeći.

